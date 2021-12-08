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Сериалы
Любовь Аксенова в поиске донорской почки

Любовь Аксенова в поиске донорской почки

31-летняя актриса Любовь Аксенова снялась в новом драмеди.
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1 января на экраны выйдет лента "Почка". В новом сериале актриса Любовь Аксенова в образе своей героини, чиновницы Натальи Кустовой, займется поиском донорской почки.

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По сценарию героиня Аксеновой смертельно больна, а близкие отказываются давать ей свои органы для трансплантации. Наталью никто не жалеет. Дело в том, что жадная и ушлая Кустова испортила отношения со всеми кровными родственниками. В ходе развития сюжета героиня Любови Аксеновой проявит недюжинную смекалку, чтобы решить проблему.

В драмеди "Почка" Аксенова попала без проб. По словам актрисы, ей прислали сценарий для ознакомления, и она сразу влюбилась в свою героиню. Таких ярких персонажей, говорит Любовь, в ее карьере еще не было. Актриса отметила, что Наташа из сериала – обаятельная сволочь.

Фото: пресс-служба

Любовь Аксенова считает, что в сериале "Почка" затрагивается тема увеличивающегося расстояния между людьми. Современный человек замкнут сам на себе, теряет связь с родственниками, друзьями и коллегами, перестает помогать окружающим.

Шоураннером проекта "Почка" является Авдотья Смирнова. Режиссером ленты стала Мария Шульгина. Также в картине снялись: Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Николай Фоменко и другие. Премьера сериала состоится 1 января в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: пресс-служба

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Фото: пресс-служба
Автор: 8 декабря 2021, 16:09
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