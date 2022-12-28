"Долго не протяну": подцепивший молодую цацу Бондарчук поставил жирную точку

Новой героиней программы "Кино в деталях" с Федором Бондарчуком стала актриса Любовь Аксенова. Темой для разговора стал выход полнометражного фильма "Бывшие. Happy End". Телеканал "360" сообщает, что фильм уже можно посмотреть в кинотеатрах.
Поклонники были рады такой гостье. Подцепивший для интервью молодую цацу Бондарчук смог выстроить с ней интересный диалог. Более того, он наконец-то поставил жирную точку в вопросе о расстройстве пищевого поведения Любови. Напомним, что поклонники регулярно обвиняют Аксенову в излишней худобе и анорексии.
Благодаря Федору Бондарчуку выяснилось, что во время подготовки к съемкам сериала "Бывшие" актриса Любовь Аксенова создала себе особые условия ради благой цели — чтобы лучше понять главную героиню Яну. Конечно, речи о наркозависимости не шло, но она искусственно создала себе зависимость от еды. Актриса отказалась от привычного рациона в пользу жидкого питания.
"Я сначала несколько дней голодала на воде. Потом я поняла, что так долго не протяну. А мне было интересно посмотреть на длительном сроке. Я перешла на жидкое питание", — делится подробностями эксперимента героиня Федора Бондарчука.
К счастью, такой опыт помог актрисе лучше почувствовать тяжелое состояние своей героини. При этом сама Любовь Аксенова не пострадала, и быстро восстановила свое питание. Федор Бондарчук искренне поздравил героиню с успехом проекта.