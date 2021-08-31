Названа самая популярная молодая артистка России

На первой строчке списка оказалась 31-летняя Любовь Аксенова. Победу звезде принес сериал "Бывшие", показавший большой спрос, а также фильм "Майор Гром: Чумной доктор". Проекты с участием Аксеновой поставили рекорд по онлайн-просмотрам.
Второе место в рейтинге популярности отдали 26-летней Саше Бортич. Серебро артистка получила за высокую посещаемость картин в кинотеатрах.
На третьем месте обосновалась 29-летняя Ирина Старшенбаум. Попадание в рейтинг знаменитости обеспечили сериалы "Содержанки" и "Медиатор" – эти ленты активно смотрят в Интернете.
Отметим, в рейтинг главных молодых актрис России вошли знаменитости, чей возраст не превышает 35 лет. Составители оценивали общее количество проектов и главных ролей артисток, степень их вовлеченности в рекламную кампанию картин, упоминания в СМИ, награды и премии на фестивалях, сборы фильмов в кинотеатрах и популярность сериалов в онлайн-сервисах. Хорошие рейтинги лент на телевидении слали дополнительным условием для попадания в топ. В расчет брались фильмы и сериалы, вышедшие в кино или в Интернете в период с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года.
Добавим, четвертую строчку в рейтинге заняла возлюбленная Александра Перова Стася Милославская. На пятой позиции оказалась Надежда Михалкова.
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