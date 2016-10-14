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Мажор – 2 сезон

Мажор – 2 сезон

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О сериале

Сериал "Мажор" 2 сезон – это продолжение истории о типичном сыне влиятельного отца. Первая часть оказалась хитом и собрал рекордные рейтинги на территории России. Главную роль в сериале сыграл Павел Прилучный, который идеально подошел на роль типичного богатого сынка, любящего клубы, вечеринки, алкоголь и наркотики. Также в съемках поучаствовали другие небезызвестные артисты, это: Никита Панфилов, Карина Разумовская, Александр Обласов и Денис Шведов.

Сюжет телесериала "Мажор"

В основе лежит история неуправляемого сына, любителя тратить деньги отца. Очередной поход в клуб оборачивается конфликтной ситуацией с властями, в ходе которой главный персонаж Игорь вступает в драку и выбивает из рук полицейского пистолет, улетевший в канализационный люк.

После очередной выходки отец решается на то, чтобы исправить сына. Он отправляет сына на службу в отделение по расследованию преступлений. Волей случая ему пришлось работать с теми людьми, с которыми он вступил в драку днем ранее.

О чем повествует 2 сезон?!

Первая часть заканчивается тем, что Игорь узнает о том, что в смерти матери был виноват не отец, а напарник по бизнесу Игнатьев. Финальная сцена закончилась на том, что главный герой оказался в тюрьме за то, что совершил покушения на бизнесмена, который убил родного отца.

Во втором сезоне телесериала главный герой вновь оказывается на свободе. Ему удается наладить отношения с Евгением, с Даней он все еще находится в сложных отношениях. Причиной тому послужил любовный треугольник с участием девушки Виктории, а по совместительству начальницы отдела.

Игорь ставит перед собой цель – отомстить Игнатьеву, разорив его компанию. В этом ему помогает юрист. По ходу развязки сюжета зрителей ожидает огромное количество интересных ситуаций, множество расследованных дел с участием Игоря и еще больше новых убийств.

На горизонте появляется некий злодей, который постепенно убивает людей, которые хоть как-то связаны с Игорем. Помимо мести Игнатьеву, ему предстоит решить еще одну сложную проблему, которая преподнесет ему немало неприятностей.

Сюжетная линия 1 сезона "Мажора"

Сын влиятельного бизнесмена оказывается в конфликтной ситуации и в целях воспитания оказывается сотрудником отделения по расследованию преступлений. Параллельно со стандартными бытовыми и криминальными делами он заинтересовывается другим делом.

По ходу сюжета сериала главный персонаж узнает о том, что смерть матери могла быть не напрасной. Постепенно углубляясь в это дело, он замечает, как всплывают новые факты, и останавливаться он точно не собирается.

Съемочная группа и состав актеров в телесериале "Мажор"

Съемки второго части дались непросто. Все действия происходили на территории Москвы. Реализация идеи и ее воплощение в жизнь происходили зимой, актерам и всей съемочной группе пришлось работать в сложнейших погодных условиях. В отдельные дни температура достигала показателя в -30.

Сами актеры позже отмечали, что обстановка упрощалась лишь теплыми взаимоотношениями между актерами. В остальном, условия были сложными и неблагоприятными.

Главный герой 2 сезона сериала прокомментировал свою роль и задумку истории в целом.

"Мой персонаж вновь оказывается в полицейском отделении. С первой части стало ясно, что новая работа Игорю понравилась и желание к загадкам у него имеется. Сначала он относился к этому с насмешкой, но потом переосмыслил… В продолжении истории появится новая любовная линия с героиней по имени Катя. Мажор будет думать о том, какой путь выбрать. Все это время ситуация будет усложняться чередами убийств. Надеюсь, что продолжение истории понравится зрителям. Хочется, чтобы люди получили от этого продукта максимальное удовольствие" – отметил Прилучный.

Интересные факты о 2 сезоне сериала

Есть несколько интересных историй, связанных со съемками мега-популярного телесериала:

  • Главный герой Павел Прилучный решил не испытывать удачу и в момент, когда ему нужно было выехать со двора, вырваться на встречную полосу и вернуться обратно в полосу, он предпочел поручить это задание владельцу Шевроле Корвета. В итоге, на глазах всех участников съемок машина угодила в забор. Водитель не пострадал;
  • Никита Панфилов изначально не желал участвовать в кастинге. Снимаясь в других картинах, он не был намерен тратить время на роль наркомана в непонятном телепроекте. В итоге получилось, что он стал частью популярного российского проекта;
  • Прилучный (главный герой) и Разумовская (начальница Игоря) жили в соседних квартирах, которые были сняты им на момент съемок.

Где смотреть?     

 2 сезон сериала "Мажор" доступен для просмотра на следующих ресурсах: Hdrezka, Filmix. Ivi.ru. Mazhor-serial. На текущий момент выпущена и третья часть, в котором путь главного героя набирает дальнейших оборотов. Сейчас ведутся работы по подготовке продолжения, съемки которого начнутся в ближайшее время.

 Сериал "Мажор" 2 сезон – это пример, как можно продолжить историю рейтингового телесериала, сделав телекартину еще более популярной. Продолжение истории о богатом сынишке подготовило для зрителей много сюрпризов, интересных поворотов сюжета и сюжетных драм.

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Никита
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Увлекся в просмотр с первой серии и пересмотрел все 3 части за одну неделю. С нетерпением жду продолжения
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