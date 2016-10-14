Мажор – 2 сезон

Трейлеры О сериале

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Мажор – 2 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Мажор" 2 сезон – это продолжение истории о типичном сыне влиятельного отца. Первая часть оказалась хитом и собрал рекордные рейтинги на территории России. Главную роль в сериале сыграл Павел Прилучный, который идеально подошел на роль типичного богатого сынка, любящего клубы, вечеринки, алкоголь и наркотики. Также в съемках поучаствовали другие небезызвестные артисты, это: Никита Панфилов, Карина Разумовская, Александр Обласов и Денис Шведов.

Сюжет телесериала "Мажор"

В основе лежит история неуправляемого сына, любителя тратить деньги отца. Очередной поход в клуб оборачивается конфликтной ситуацией с властями, в ходе которой главный персонаж Игорь вступает в драку и выбивает из рук полицейского пистолет, улетевший в канализационный люк.

После очередной выходки отец решается на то, чтобы исправить сына. Он отправляет сына на службу в отделение по расследованию преступлений. Волей случая ему пришлось работать с теми людьми, с которыми он вступил в драку днем ранее.

О чем повествует 2 сезон?!

Первая часть заканчивается тем, что Игорь узнает о том, что в смерти матери был виноват не отец, а напарник по бизнесу Игнатьев. Финальная сцена закончилась на том, что главный герой оказался в тюрьме за то, что совершил покушения на бизнесмена, который убил родного отца.

Во втором сезоне телесериала главный герой вновь оказывается на свободе. Ему удается наладить отношения с Евгением, с Даней он все еще находится в сложных отношениях. Причиной тому послужил любовный треугольник с участием девушки Виктории, а по совместительству начальницы отдела.

Игорь ставит перед собой цель – отомстить Игнатьеву, разорив его компанию. В этом ему помогает юрист. По ходу развязки сюжета зрителей ожидает огромное количество интересных ситуаций, множество расследованных дел с участием Игоря и еще больше новых убийств.

На горизонте появляется некий злодей, который постепенно убивает людей, которые хоть как-то связаны с Игорем. Помимо мести Игнатьеву, ему предстоит решить еще одну сложную проблему, которая преподнесет ему немало неприятностей.

Сюжетная линия 1 сезона "Мажора"

Сын влиятельного бизнесмена оказывается в конфликтной ситуации и в целях воспитания оказывается сотрудником отделения по расследованию преступлений. Параллельно со стандартными бытовыми и криминальными делами он заинтересовывается другим делом.

По ходу сюжета сериала главный персонаж узнает о том, что смерть матери могла быть не напрасной. Постепенно углубляясь в это дело, он замечает, как всплывают новые факты, и останавливаться он точно не собирается.

Съемочная группа и состав актеров в телесериале "Мажор"

Съемки второго части дались непросто. Все действия происходили на территории Москвы. Реализация идеи и ее воплощение в жизнь происходили зимой, актерам и всей съемочной группе пришлось работать в сложнейших погодных условиях. В отдельные дни температура достигала показателя в -30.

Сами актеры позже отмечали, что обстановка упрощалась лишь теплыми взаимоотношениями между актерами. В остальном, условия были сложными и неблагоприятными.

Главный герой 2 сезона сериала прокомментировал свою роль и задумку истории в целом.

"Мой персонаж вновь оказывается в полицейском отделении. С первой части стало ясно, что новая работа Игорю понравилась и желание к загадкам у него имеется. Сначала он относился к этому с насмешкой, но потом переосмыслил… В продолжении истории появится новая любовная линия с героиней по имени Катя. Мажор будет думать о том, какой путь выбрать. Все это время ситуация будет усложняться чередами убийств. Надеюсь, что продолжение истории понравится зрителям. Хочется, чтобы люди получили от этого продукта максимальное удовольствие" – отметил Прилучный.

Интересные факты о 2 сезоне сериала

Есть несколько интересных историй, связанных со съемками мега-популярного телесериала:

  • Главный герой Павел Прилучный решил не испытывать удачу и в момент, когда ему нужно было выехать со двора, вырваться на встречную полосу и вернуться обратно в полосу, он предпочел поручить это задание владельцу Шевроле Корвета. В итоге, на глазах всех участников съемок машина угодила в забор. Водитель не пострадал;
  • Никита Панфилов изначально не желал участвовать в кастинге. Снимаясь в других картинах, он не был намерен тратить время на роль наркомана в непонятном телепроекте. В итоге получилось, что он стал частью популярного российского проекта;
  • Прилучный (главный герой) и Разумовская (начальница Игоря) жили в соседних квартирах, которые были сняты им на момент съемок.

Где смотреть?     

 2 сезон сериала "Мажор" доступен для просмотра на следующих ресурсах: Hdrezka, Filmix. Ivi.ru. Mazhor-serial. На текущий момент выпущена и третья часть, в котором путь главного героя набирает дальнейших оборотов. Сейчас ведутся работы по подготовке продолжения, съемки которого начнутся в ближайшее время.

 Сериал "Мажор" 2 сезон – это пример, как можно продолжить историю рейтингового телесериала, сделав телекартину еще более популярной. Продолжение истории о богатом сынишке подготовило для зрителей много сюрпризов, интересных поворотов сюжета и сюжетных драм.

В главных ролях

Павел Валерьевич Прилучный
Павел Валерьевич Прилучный Игорь Владимирович Соколовский
Карина Владимировна Разумовская
Карина Владимировна Разумовская Виктория Сергеевна Родионова
Любовь Павловна Аксенова
Любовь Павловна Аксенова Екатерина Аркадьевна Игнатьева

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения