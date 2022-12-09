"Начинает шатать": изменившаяся звезда "Мажора" и "Бывших" Аксенова поразила пьяной речью

Любовь к крепким напиткам часто свойственна актерам. Такая уж профессия – много стрессов, много нервов. Об отношении к спиртному рассказала звезда сериалов "Мажор" и "Бывшие" Любовь Аксенова.
Любовь Аксенова уверяет, что в жизни совсем не похожа на своих персонажей. Так, в отличие от неуправляемой героини сериала "Бывшие", актриса не пьет ничего крепче сока. Просто, по ее словам, что под влиянием алкоголя оно начинает глупо шутить.
Для съемок в кино употреблять что-то самой необязательно – изобразить кого угодно помогает актерское мастерство. В доказательство этому актриса прямо в студии "Авторадио" во время драйв-шоу "Поехали"
продемонстрировала речь и поведение пьяного. И поразила сходством!
"Самое крутое, что можно повертеться вокруг своей оси и почувствовать на физическом уровне, как это, когда тебя начинает шатать и ты теряешься в пространстве, – улыбается трезвая как стеклышко актриса. – Это мое любимое. Иногда я во время дубля могу сказать "сейчас" и покрутиться, чтобы потеряться, а потом продолжить играть дальше".
Рассказала она и о новом образе, из-за которых ее недавно не узнали на премьере анимационного фильма "Щелкунчик и Волшебная флейта". Просто с короткой стрижкой и осветленными волосами бывшая длинноволосая шатенка стала похожей на мальчика.
"На самом деле, я дождалась, я дожала, додавила! – радуется звезда. – Я очень долго хотела постричься. Хотела сделать именно короткую стрижку. Еще я хотела рискнуть и стать настоящей блондинкой с белыми волосами. Я предлагала сделать это для проектов, но очень часто слышала: "Ну, наверное, не надо, вдруг не пойдет…" Когда я освободилась от всех проектов, все доделала, то поехала к своему другу и сказала: "Давай сделаем, погнали!"