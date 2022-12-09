Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
партнеры
Пятница
9 декабря
Лента новостей
12:20
"Начинает шатать": изменившаяся звезда "Мажора" и "Бывших" Аксенова поразила пьяной речью
12:00
"У нее все будет плохо": Объявлено о возвращении Пугачевой на родину после лишения гражданства
11:40
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 декабря
11:20
Чем займутся россияне в новогодние праздники: опрос
11:00
61-летний киевский уроженец Никита Джигурда принял российское гражданство
10:40
"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками
10:20
В Подмосковье пенсионер-педофил заманил школьницу к себе домой пиццей
10:00
Скрывать беременность невозможно: лишившееся семьи и родины Брежнева впервые обратилась к народу
09:40
Соблазнительные дырочки: Старый извращенец Петросян прилюдно раздел молодую жену
09:20
Певице Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание
09:00
Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США
08:40
В Подмосковье сгорел торговый центр "Мега Химки"
08:20
Жирный кролик Лев Валентинович призван исправить демографическую проблему
08:00
Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
06:13
"Большой и упругий": беременная Орлова уступила достоинство мужа разведенке Галич
04:20
Самые продаваемые ЖК по итогам ноября
02:16
"Вторичка" подешевела впервые с 2017 года
00:01
Юрьев день: приметы и традиции в праздник 9 декабря
22:00
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
21:49
"Чудо-женщина считается мертвой": известную актрису Галь Гадот подвела судьба
21:30
"Теперь сообщили – погиб": уехавший в Донецк Борис Корчевников больше не вернется
20:25
"Сенсация": Набожная хитрюга Арзамасова после свадьбы с Авербухом погнала в шею ненавистных родных
19:40
"Я лучший": SHAMAN открыл тайну воспитания единственной дочери
19:20
"Новогодняя почта" пройдет в декабре в Санкт-Петербурге
18:40
"Взгляд в самую душу": признанный мертвым внук Пугачевой снизошел с небес с крестами в святом сиянии
18:20
Программу господдержки "Дальневосточная ипотека" продлили до 2030 года
17:40
"Не мог по-другому": Николаев сжег мосты с Проскуряковой из-за любви к известной певице
17:25
Монастырь
17:00
"Мои сыновья его любят": 53-летняя Буланова сообщила подробности свадьбы с молодым красавцем
16:40
Развод под Новый год: Чумаков бросил Ковальчук в положении
16:27
Нужно ли говорить ребенку правду про Деда Мороза?
16:00
Вроде по моде: чем украсить стол на Новый год 2023
15:46
"Искать этих людей": осквернившую могилу дочь Маликова сдали с потрохами
15:20
Принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
15:00
Молоденький фаворит Лепса пьет каждый день: У меня всегда с собой спиртик
14:40
"Продали душу дьяволу": подлых изменщиков Агутина и Преснякова застали на пару с другими бабами
14:20
Четверо детей от разных женщин и молодая жена: как живет звезда "Папиных дочек" Самойленко
14:00
"Это просто уроды какие-то": Запашный решил лично наказать Макаревича* и Пугачеву
13:40
Наговорила на уголовное дело себе: 68-летняя Вайкуле совершила каминг-аут
13:20
Без трусов? Погрязший в грязном гействе Виторган сподобил любовницу на публичный разврат
13:00
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом
12:40
Обнажившая тело перед толпой мужиков Малышева сунула под нос бабий срам: Коричневого цвета
12:20
Автосалоны в РФ переходят на ремонт китайских автомобилей
12:00
ТОП-3 места в России для отдыха в новогодние праздники
11:40
"Как же я любила": Кувыркающаяся в койке с Петросяном жена грезит о мужике из прошлого
11:20
Имя сбежавшей из России Пугачевой предложено присвоить тупику в израильской Кейсарии
11:07
Что творится в закулисье Щелковского театра: тайна раскрыта
10:40
Полный комплект: как спасти авто от снежных препятствий
10:20
Дешевая мебель и цыганские обои: Как выглядит колхозный дом Гузеевой за 60 миллионов
10:03
Война за пространство: лайфхаки для маленьких квартир
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Двойня: Обрюхативший жену Николаев сообщил о пополнении в семье
Серьезные проблемы со здоровьем: гниющего заживо Баскова парализовало на концерте
Допрыгался: в лысом обрюзгшем мордовороте при аресте не сразу узнали Жукова из "Руки Вверх"
"Как всегда": резко оборвавшуюся жизнь Долиной вывернули наизнанку после суматохи в церкви
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Начинает шатать": изменившаяся звезда "Мажора" и "Бывших" Аксенова поразила пьяной речью

"Начинает шатать": изменившаяся звезда "Мажора" и "Бывших" Аксенова поразила пьяной речью

Любовь к крепким напиткам часто свойственна актерам. Такая уж профессия – много стрессов, много нервов. Об отношении к спиртному рассказала звезда сериалов "Мажор" и "Бывшие" Любовь Аксенова.
прочитано 51 раз

Любовь Аксенова уверяет, что в жизни совсем не похожа на своих персонажей. Так, в отличие от неуправляемой героини сериала "Бывшие", актриса не пьет ничего крепче сока. Просто, по ее словам, что под влиянием алкоголя оно начинает глупо шутить.

ПО ТЕМЕ

Любовь Аксенова в поиске донорской почки

 Любовь Павловна Аксенова

Любовь Павловна Аксенова актриса

Для съемок в кино употреблять что-то самой необязательно – изобразить кого угодно помогает актерское мастерство. В доказательство этому актриса прямо в студии "Авторадио" во время драйв-шоу "Поехали" продемонстрировала речь и поведение пьяного. И поразила сходством!

"Самое крутое, что можно повертеться вокруг своей оси и почувствовать на физическом уровне, как это, когда тебя начинает шатать и ты теряешься в пространстве, – улыбается трезвая как стеклышко актриса. – Это мое любимое. Иногда я во время дубля могу сказать "сейчас" и покрутиться, чтобы потеряться, а потом продолжить играть дальше".

Рассказала она и о новом образе, из-за которых ее недавно не узнали на премьере анимационного фильма "Щелкунчик и Волшебная флейта". Просто с короткой стрижкой и осветленными волосами бывшая длинноволосая шатенка стала похожей на мальчика.

"На самом деле, я дождалась, я дожала, додавила! – радуется звезда. – Я очень долго хотела постричься. Хотела сделать именно короткую стрижку. Еще я хотела рискнуть и стать настоящей блондинкой с белыми волосами. Я предлагала сделать это для проектов, но очень часто слышала: "Ну, наверное, не надо, вдруг не пойдет…" Когда я освободилась от всех проектов, все доделала, то поехала к своему другу и сказала: "Давай сделаем, погнали!"

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: пресс-служба
Автор: 9 декабря 2022, 12:20 Источник: "Авторадио" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской

Царствие небесное!
Шоу-бизнес

"Продали душу дьяволу": подлых изменщиков Агутина и Преснякова застали на пару с другими бабами

Поймали с поличным

Шоу-бизнес

"Мои сыновья его любят": 53-летняя Буланова сообщила подробности свадьбы с молодым красавцем

Совет да любовь!

Шоу-бизнес

"Это просто уроды какие-то": Запашный решил лично наказать Макаревича* и Пугачеву

Жесткое заявление

Гороскоп

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Здоровье

Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
Принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом
Легкий способ похудеть – советы доктора Абакумова

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+