Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину

Закулисный конфликт двух ярких представительниц отечественной эстрады вылился в чудовищный скандал с публичными оскорблениями и отборным матом на глазах у многомиллионной аудитории.



46-летняя певица Слава (Анастасия Сланевская), известная своим прямолинейным характером, обрушилась с жесткой критикой на 71-летнюю народную артистку России Ларису Долину. Звезда сцены не стала сдерживать накопившихся эмоций и церемониться со статусом коллеги.

Певица Слава эмоционально высказалась в адрес Ларисы Долиной в социальных сетях, не стесняясь резких выражений. Артистка вышла на связь с подписчиками в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и на глазах у всех обматерила джазовую исполнительницу, раскритиковав ее частое появление в телевизионных эфирах. Слава прямо заявила, что считает Долину "забытой артисткой", которой телевизионные проекты не помогут вернуть прежнюю любовь зрителей.

По мнению исполнительницы хита "Одиночество", регулярное мелькание в развлекательных передачах не отражает реальной востребованности музыканта, а главный критерий успеха — это полные залы на сольных концертах.

"Не обманешь никогда человеческую душу. Человеческая душа — это музыка. Как бы ты ни старалась, ни один дурацкий проект ни на одном телевидении этого не сделает. Потому что главный показатель — это концерт", — заявила Слава, эмоционально высказавшись о происходящем на телеэкранах.

Однако темой телешоу артистка не ограничилась. Слава затронула тему высокомерного отношения некоторых знаменитостей к обслуживающему персоналу. Певица призналась, что ее возмущает поведение коллег, позволяющих себе грубость в адрес гримеров, водителей, официантов и технических работников за кулисами. Защищая персонал, артистка назвала таких людей "кончеными мразями", подчеркнув, что не намерена мириться с подобным поведением в профессиональной среде.

Этот выпад стал очередным ударом по репутации Ларисы Долиной, вокруг имени которой в последнее время не утихают споры. Ранее певица оказалась в центре внимания из-за потери квартиры в Хамовниках в результате действий мошенников, а затем вызвала волну критики, сравнив себя с Марией Магдалиной.