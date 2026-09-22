Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину

Юлию Меньшову распяли из-за сына Тесты Волочкова раздвинула ноги при народе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину"Дура ты, Надька!": разъяренный Розенбаум жестко осадил зарвавшуюся Бабкину Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой Галкин* потерял дар речи, услышав неожиданное признание Пугачевой "Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру"Не хватает образования и IQ!": разъяренная Поплавская жестко размазала певца SHAMAN за сломанную карьеру Черная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в ПетербургеЧерная полоса продолжается: Ларису Долину со скандалом выставили из престижного зала в Петербурге

Лента новостей

Вторник 22 сентября

10:33Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину 09:24Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом 00:39Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью 17:41"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери 16:11Наблюдатели ПА ОДКБ оценили работу московского штаба по контролю за выборами 15:33Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар 13:57Когда нужна действительно хорошая косметика 13:32Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 10:43Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 09:11Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 00:05Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год 22:11Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы 21:05Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК 18:01Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю 15:21Ценой здоровья: психолог раскрыла, почему мы внезапно заболеваем перед тяжелым разговором 12:05Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок 06:54Слезы, нищета и беда на пороге: почему 20 сентября категорически нельзя одалживать именно это 17:38Заложило нос? Вскрылась истинная причина осеннего недомогания 15:315 книг, которые создадут осеннее настроение 12:20Почему эзотерику путают с мошенничеством 07:31Роковой гнев Архистратига: какая бытовая ошибка 19 сентября способна лишить человека памяти и денег 22:33В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком 19:36Тарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения". 17:33Тайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза 16:02"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника 14:21"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой 12:30Никаких сервизов: стартовало всенародное голосование за лучшие подарки ко Дню учителя 10:40Опасная зараза заставила Эвелину Бледанс запереться дома: Не поняла, как подхватила 09:16В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу 08:43Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором 00:59Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться 20:04Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах 20:04Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму 17:31Легкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке 16:04Появившуюся в неожиданном образе Пересильд осыпали насмешками 15:22Тысячи мам и пап назвали лучший школьный рюкзак для спасения детской осанки 14:37Четыре года под гниющим крестом: сбежавший в Дубай сын Инны Чуриковой наплевал на память матери 14:10В Подмосковье открыли завод железобетонных префабов за 5 млрд рублей 13:07Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия 10:45Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым 09:26"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне 00:33Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова 17:49Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 16:20Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта 13:33Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова 12:03Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 10:13Требование прокуратуры о пересмотре приговора обернулось катастрофой для рыдающей Лерчек 08:17Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог 17:28Раздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 16:10Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину

Певица Слава. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
119

Закулисный конфликт двух ярких представительниц отечественной эстрады вылился в чудовищный скандал с публичными оскорблениями и отборным матом на глазах у многомиллионной аудитории.

46-летняя певица Слава (Анастасия Сланевская), известная своим прямолинейным характером, обрушилась с жесткой критикой на 71-летнюю народную артистку России Ларису Долину. Звезда сцены не стала сдерживать накопившихся эмоций и церемониться со статусом коллеги.

Певица Слава эмоционально высказалась в адрес Ларисы Долиной в социальных сетях, не стесняясь резких выражений. Артистка вышла на связь с подписчиками в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и на глазах у всех обматерила джазовую исполнительницу, раскритиковав ее частое появление в телевизионных эфирах. Слава прямо заявила, что считает Долину "забытой артисткой", которой телевизионные проекты не помогут вернуть прежнюю любовь зрителей.

По мнению исполнительницы хита "Одиночество", регулярное мелькание в развлекательных передачах не отражает реальной востребованности музыканта, а главный критерий успеха — это полные залы на сольных концертах.

"Не обманешь никогда человеческую душу. Человеческая душа — это музыка. Как бы ты ни старалась, ни один дурацкий проект ни на одном телевидении этого не сделает. Потому что главный показатель — это концерт", — заявила Слава, эмоционально высказавшись о происходящем на телеэкранах.

Однако темой телешоу артистка не ограничилась. Слава затронула тему высокомерного отношения некоторых знаменитостей к обслуживающему персоналу. Певица призналась, что ее возмущает поведение коллег, позволяющих себе грубость в адрес гримеров, водителей, официантов и технических работников за кулисами. Защищая персонал, артистка назвала таких людей "кончеными мразями", подчеркнув, что не намерена мириться с подобным поведением в профессиональной среде.

Этот выпад стал очередным ударом по репутации Ларисы Долиной, вокруг имени которой в последнее время не утихают споры. Ранее певица оказалась в центре внимания из-за потери квартиры в Хамовниках в результате действий мошенников, а затем вызвала волну критики, сравнив себя с Марией Магдалиной.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2026, 10:33
Певица Слава. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом

Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом
Свежий кадр заставил фанатов заново переоценить образ звезды. 77-летняя артистка не ведет затворнический образ жизни за границей, вопреки регулярным слухам об ухудшении здоровья и затяжном унынии.

Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью

Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью
Этот день несет в себе мощную сакральную энергетику осеннего перелома. В народном календаре наступает момент природного равновесия.

"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери

"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери
На кону оказались не только пышная свадьба, но и миллионное состояние. Личная жизнь 34-летней художницы Татьяны Плаксиной, единственной дочери Любови Успенской, снова оказалась в центре внимания светской хроники.

Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар

Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар
Коварный психологический механизм, скрывающийся в обычной семейной спальне, способен разрушить здоровье обоим супругам. Совместная жизнь под одной крышей — это не только романтика, общие бытовые хлопоты и уютные вечера, но и невидимое глазу физиологическое взаимовлияние.

Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России

Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России
В Сети всплыла шокирующая правда о тайном бегстве наследника Меньшовой. Обсуждение вокруг имени актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой стремительно набирает обороты.

Выбор читателей

20/09ВскБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок 21/09ПндВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 21/09ПндЛера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 21/09ПндБлогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 20/09ВскОвны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю 21/09ПндРождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год