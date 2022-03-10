"Как у мальчика": раскрыт главный секрет плоскогрудой актрисы Аксеновой

Актриса Любовь Аксенова выглядит намного моложе своих лет.

Историк моды Александр Васильев объяснил, почему актриса Любовь Аксенова, звезда сериалов "Мажор", "Бывшие" и других, выглядит намного моложе ровесниц. Артистке, напомним, скоро исполнится 32 года.

По словам Васильева, Аксенова, немного напоминает подростка. Ее отличает хрупкость и изящность. У Любови, считает эксперт, угловатые формы. Александр Александрович обратил внимание на квадратные плечи артистки, которые бросаются в глаза на всех фото. Российскую актрису Александр Васильев сравнил с моделью Кейт Мосс, которая была очень популярна в 90-е.

"У Любы квадратный подбородок — как у мальчика, высокий лоб", – добавил кутюрье.

Необычные внешние данные, говорит историк моды, делают Аксенову сегодняшним идеалом красоты. Именно в этом заключается секрет популярности артистки "Мажора". Сейчас входят в моду дамы с темными короткими волосами, плоской грудью, массивными плечами и узкими губами. Межу тем длинноногие блондинки с четвертым размером бюста и накачанным ботоксом ртом – это уже не тренд.

Аксенова, добавил эксперт, умеет одеваться сексуально, но не вульгарно. Кроме того, Любовь не боится сниматься в очень откровенных сценах.