Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом

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Вторник 22 сентября

10:33Разъяренная певица Слава на глазах у всех обматерила Ларису Долину 09:24Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом 00:39Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью 17:41"Уволю из женихов!": разгневанная Успенская жестко пригрозила выгнать молодого ухажера дочери 16:11Наблюдатели ПА ОДКБ оценили работу московского штаба по контролю за выборами 15:33Бессонница в браке оказалась заразной и привела к массовому ожирению семейных пар 13:57Когда нужна действительно хорошая косметика 13:32Блогеры уличили Юлию Меньшову в двойных стандартах из-за отъезда ее сына из России 10:43Лера Кудрявцева взмолилась о помощи из-за молодого мужа 09:11Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике 00:05Рождество Богородицы: какой тайный материнский ритуал 21 сентября дарует мир и счастье на весь год 22:11Порядка 3,5 млн человек приняли участие в электронном голосовании – ОШ Москвы 21:05Обеспечим возможность проголосовать каждому, кто ждет очереди на участках – МГИК 18:01Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю 15:21Ценой здоровья: психолог раскрыла, почему мы внезапно заболеваем перед тяжелым разговором 12:05Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок 06:54Слезы, нищета и беда на пороге: почему 20 сентября категорически нельзя одалживать именно это 17:38Заложило нос? Вскрылась истинная причина осеннего недомогания 15:315 книг, которые создадут осеннее настроение 12:20Почему эзотерику путают с мошенничеством 07:31Роковой гнев Архистратига: какая бытовая ошибка 19 сентября способна лишить человека памяти и денег 22:33В голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн человек – Мосгорибзирком 19:36Тарзану нашли соперника: робот на "Новой волне" предложил Наташе Королёвой "здоровые отношения". 17:33Тайны королевской семьи: к 30-летию гибели Дианы обнародуют неизвестные записи о предательстве Чарльза 16:02"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника 14:21"Примадонна – значит, примадонна!": дерзкая Долина публично примерила корону беглой Пугачевой 12:30Никаких сервизов: стартовало всенародное голосование за лучшие подарки ко Дню учителя 10:40Опасная зараза заставила Эвелину Бледанс запереться дома: Не поняла, как подхватила 09:16В Москве началось голосование на выборах в Государственную Думу 08:43Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором 00:59Проклятие вернется бумерангом: почему 18 сентября в день изгнания Кумохи категорически нельзя ругаться 20:04Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах 20:04Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму 17:31Легкие разрушены почти полностью: тяжелобольной Ефремов угасает на больничной койке 16:04Появившуюся в неожиданном образе Пересильд осыпали насмешками 15:22Тысячи мам и пап назвали лучший школьный рюкзак для спасения детской осанки 14:37Четыре года под гниющим крестом: сбежавший в Дубай сын Инны Чуриковой наплевал на память матери 14:10В Подмосковье открыли завод железобетонных префабов за 5 млрд рублей 13:07Невидимый сигнал: ученые раскрыли пугающий предвестник старческого слабоумия 10:45Юлиан выдал позорную правду о покаянии Пугачевой перед угасающим Зайцевым 09:26"Уносит жизни": доктор Мясников раскрыл коварного убийцу, который есть на каждой кухне 00:33Опасный огонь Неопалимой Купины: какая роковая ошибка 17 сентября может оставить семью без крова 17:49Назван самый высокооплачиваемый актер в России: миллион за один выход на сцену 16:20Сенсация из гробниц: утерянный снимок 1940-х годов раскрыл главную тайну Древнего Египта 13:33Отар Кушанашвили назвал истинную причину конфликтов в браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова 12:03Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар 10:13Требование прокуратуры о пересмотре приговора обернулось катастрофой для рыдающей Лерчек 08:17Опасная очистка дома на Домну: какое привычное действие 16 сентября может выгнать удачу за порог 17:28Раздавленный Басков со слезами сделал горькое признание: Боль живет в сердце 16:10Психолог раскрыла неочевидную причину катастрофической нехватки сил в первые дни сентября
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Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Свежий кадр заставил фанатов заново переоценить образ звезды.

77-летняя артистка не ведет затворнический образ жизни за границей, вопреки регулярным слухам об ухудшении здоровья и затяжном унынии. Певица периодически выходит в свет и общается со зрителями. Накануне в социальных сетях появились свежие любительские кадры, сделанные поклонниками во время прогулки исполнительницы.

Артистку сфотографировали вместе с мужем Максимом Галкиным*. На снимке, сделанном в сентябре 2026 года на Кипре, певица предстала в расслабленном повседневном образе: белой классической рубашке свободного кроя и с легким макияжем. Шоумен позировал рядом в черной майке. Прохожие, встретившие пару на кипрской улице, опубликовали фото с лаконичной подписью: "Новое фото Аллы Борисовны, Кипр".

Публикация быстро разошлась по фан-сообществам. Пользователи Сети были ошарашены цветущим видом певицы и отметили, что в лаконичном наряде певица выглядит свежо и гармонично.

"Ура, все хорошо, я рада за нее!", "Отличный образ, гораздо лучше сложных нарядов от стилистов. Простота ей к лицу", "Очень красивая и естественная Алла Борисовна", — написали комментаторы.

Этот снимок контрастирует с недавними спорами вокруг вокальных возможностей звезды. Ранее общественность обсуждала домашнее видео из Латвии, где Пугачева напевала свой хит под аккомпанемент Раймонда Паулса. Тогда ряд музыкальных критиков скептически оценил состояние голоса певицы.

После поездки в Прибалтику супруги отправились в Турцию. Несмотря на десятилетия гастролей по всему миру, 77-летняя артистка впервые посетила Стамбул. Кадрами путешествия делился сам Галкин*, показав, как его жена любуется видами на пролив Босфор с террасы отеля.

Напомним, звездная пара покинула Россию в 2022 году. Оставив подмосковный дом в деревне Грязь, супруги обосновались в Лимасоле на Кипре, откуда периодически выезжают в европейские поездки.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2026, 09:24
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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