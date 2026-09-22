Обосновавшаяся на чужбине Пугачева ошарашила поклонников внешним видом

Свежий кадр заставил фанатов заново переоценить образ звезды.

77-летняя артистка не ведет затворнический образ жизни за границей, вопреки регулярным слухам об ухудшении здоровья и затяжном унынии. Певица периодически выходит в свет и общается со зрителями. Накануне в социальных сетях появились свежие любительские кадры, сделанные поклонниками во время прогулки исполнительницы.

Артистку сфотографировали вместе с мужем Максимом Галкиным*. На снимке, сделанном в сентябре 2026 года на Кипре, певица предстала в расслабленном повседневном образе: белой классической рубашке свободного кроя и с легким макияжем. Шоумен позировал рядом в черной майке. Прохожие, встретившие пару на кипрской улице, опубликовали фото с лаконичной подписью: "Новое фото Аллы Борисовны, Кипр".

Публикация быстро разошлась по фан-сообществам. Пользователи Сети были ошарашены цветущим видом певицы и отметили, что в лаконичном наряде певица выглядит свежо и гармонично.

"Ура, все хорошо, я рада за нее!", "Отличный образ, гораздо лучше сложных нарядов от стилистов. Простота ей к лицу", "Очень красивая и естественная Алла Борисовна", — написали комментаторы.

Этот снимок контрастирует с недавними спорами вокруг вокальных возможностей звезды. Ранее общественность обсуждала домашнее видео из Латвии, где Пугачева напевала свой хит под аккомпанемент Раймонда Паулса. Тогда ряд музыкальных критиков скептически оценил состояние голоса певицы.

После поездки в Прибалтику супруги отправились в Турцию. Несмотря на десятилетия гастролей по всему миру, 77-летняя артистка впервые посетила Стамбул. Кадрами путешествия делился сам Галкин*, показав, как его жена любуется видами на пролив Босфор с террасы отеля.

Напомним, звездная пара покинула Россию в 2022 году. Оставив подмосковный дом в деревне Грязь, супруги обосновались в Лимасоле на Кипре, откуда периодически выезжают в европейские поездки.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.