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Четверг 8 июня

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"Кинопоиск" назвал самую популярную российскую актрису

"Кинопоиск" назвал самую популярную российскую актрису
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Популярный интернет-сервис рассказал, почему именно эта актриса на данный момент является самой популярной в стране.

"Кинопоиск" объявил Любовь Аксенову самой популярной актрисой в России. В апреле и мае 2023 года она возглавила рейтинг актеров и актрис, играющих как в российских, так и зарубежных сериалах.

На протяжении последних семи недель триллер "Жить жизнь" входит в 10-ку самых популярных сериалов. Новые сезоны сериалов "Бывшие" и "Почка" с Любовью Аксеновой попадали в 20-ку сразу же после премьеры. Такие данные приводит "Индекс Кинопоиск Pro".

Более того, карточку этой актрисы на "Кинопоиске" минувшей весной открывали чаще, профайлы других сериальных актеров и актрис, – около 145 тысяч раз.

Любовь поблагодарила всех, кто смотрит сериалы с ее участием, а также рассказала о большом вкладе в кинопроекты таких специалистов, как кастинг-директоров, сценаристов, режиссеров, операторов, художников, режиссеров монтажа, и других.

"От общего вклада зависит то, как в итоге зритель будет воспринимать происходящее на экране", – сказала Аксенова.

О личной жизни Любови Аксеновой известно немного, поскольку она не любит рассказывать об этом. Артистка замужем за продюсером и фотографом Павлом Аксеновым. Историю любви самой популярной российский актрисы ранее рассказывали "Дни.ру".

8 июня 2023, 17:00
Фото: Дни.ру
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Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Любовь Аксенова. Кадр из сериала &quot;Вокально–криминальный ансамбль&quot; (2018)
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

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