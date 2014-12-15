Игорь Соколовский – беззаботный парень, который тратит отцовские деньги на сладкую жизнь: девочек, ночные клубы, алкоголь, машины. Сериал "Мажор" 1 сезон знакомит нас с героем, у которого нет трудностей. Но однажды жизнь круто меняется. Сотрудники правоохранительных органов пытаются арестовать приятеля Игоря за хранение наркотических средств. Но отважный и безрассудный юноша вступает в конфликт с полицейскими, что сулит громадные неприятности.
Отец мажора, олигарх Владимир Соколовский, ставит ультиматум сыну. Он "разваливает" уголовное дело, но с одним условием: парень больше не получает отцовских денег и отправляется работать полицейским в отделение, с сотрудниками которого подрался. Поначалу коллеги искоса смотрят на нового работника правоохранительных органов. Ему тяжело, но сложная жизнь рядового полисмена закаляет характер, помогает найти истинных друзей, любимую девушку и стать просто хорошим человеком.
Съемки 1 сезона проходили в 2013 году в Киеве. Процесс занял едва ли не целый год. Режиссер Константин Статский пригласил актеров Павла Прилучного и Анну Андрусенко практически сразу, так как работал с артистами ранее. За постановку сложных трюков отвечала команда во главе с Владимиром Орловым, которые ранее был задействован в голливудских фильмах "Чужой" (4 часть) и "Пираты Карибского моря".
Павел Прилучный, исполнивший роль Игоря Соколовского, поделился с журналистами мнением о съемках 1 сезона:
"Трюки я выполнял самостоятельно, так как физически хорошо подготовлен, постоянно занимаюсь тренировками, являюсь кандидатом в мастера спорта по боксу. Зрителям наверняка понравилось наблюдать за тем, как мы выполняем сложную работу. Ведь постановщиком трюков был сам Владимир Орлов".
Карина Разумовская, сыгравшая роль капитана Родионовой, рассказала о своей героине:
"Мой персонаж совершенно другой, полная противоположность мне. Родионова – эмоционально закрытый человек, согласно режиссерской задумке. Капитан полиции немного изменил меня. Порой в жизни проскальзывают строгие интонации руководителя полицейского отдела, что мне несвойственно".
Вы можете посмотреть телесериал как на официально сайте Первого канала, так как и на сторонних источниках:
На текущий момент отснято три полных телесезона. Создатели сериала рассказали, что четвертый сезон будет состоять из одного полнометражного фильма и 8 серий. Премьера запланирована на 2021 год. Показ будет осуществлен на Первом канале.
Пользователь Sweetlinka оставила рецензию зеленого цвета на сайте "Кинопоиск": "Сюжет понравился. Здесь все новое, оригинальное, "незаезженное". Юмор, драма, криминал и романтика тесно переплетаются. Актерский состав подобран блестяще, Павел Прилучный не простой красивый и талантливый, его персонаж получился ярким, характерным, сильным".
Пользователь gendlog на сайте "Кинопоиска" поделился мнением, чем сериал "Мажор" 1 сезон отличается от других полицейских многосерийных фильмов: "Здесь нет преступной полиции, сотрудники которой проливают много крови, берут взятки. Приятно поразило, что создатели акцентируют внимание на честность правоохранительных органов. Формула успеха главного героя проста. Не нужно быть мастером боевых искусств, супергероем, расследовать дела методом дедукции. Ему необходимо просто быть хорошим и честным парнем".