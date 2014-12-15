О сериале

Сериал "Мажор" 1 сезон. Сюжет

Игорь Соколовский – беззаботный парень, который тратит отцовские деньги на сладкую жизнь: девочек, ночные клубы, алкоголь, машины. Сериал "Мажор" 1 сезон знакомит нас с героем, у которого нет трудностей. Но однажды жизнь круто меняется. Сотрудники правоохранительных органов пытаются арестовать приятеля Игоря за хранение наркотических средств. Но отважный и безрассудный юноша вступает в конфликт с полицейскими, что сулит громадные неприятности.

Отец мажора, олигарх Владимир Соколовский, ставит ультиматум сыну. Он "разваливает" уголовное дело, но с одним условием: парень больше не получает отцовских денег и отправляется работать полицейским в отделение, с сотрудниками которого подрался. Поначалу коллеги искоса смотрят на нового работника правоохранительных органов. Ему тяжело, но сложная жизнь рядового полисмена закаляет характер, помогает найти истинных друзей, любимую девушку и стать просто хорошим человеком.

Съемки сериала "Мажор" 1 сезон

Съемки 1 сезона проходили в 2013 году в Киеве. Процесс занял едва ли не целый год. Режиссер Константин Статский пригласил актеров Павла Прилучного и Анну Андрусенко практически сразу, так как работал с артистами ранее. За постановку сложных трюков отвечала команда во главе с Владимиром Орловым, которые ранее был задействован в голливудских фильмах "Чужой" (4 часть) и "Пираты Карибского моря".

Актеры о сериале "Мажор" 1 сезон

Павел Прилучный, исполнивший роль Игоря Соколовского, поделился с журналистами мнением о съемках 1 сезона:

"Трюки я выполнял самостоятельно, так как физически хорошо подготовлен, постоянно занимаюсь тренировками, являюсь кандидатом в мастера спорта по боксу. Зрителям наверняка понравилось наблюдать за тем, как мы выполняем сложную работу. Ведь постановщиком трюков был сам Владимир Орлов".

Карина Разумовская, сыгравшая роль капитана Родионовой, рассказала о своей героине:

"Мой персонаж совершенно другой, полная противоположность мне. Родионова – эмоционально закрытый человек, согласно режиссерской задумке. Капитан полиции немного изменил меня. Порой в жизни проскальзывают строгие интонации руководителя полицейского отдела, что мне несвойственно".

Интересные факты сериал "Мажор"

В 2015 году сериал "Мажор" получил сразу три награды АПКиТ. Критики высоко оценили проект Александра Цекало и Константина Статского.

Летом 2016 года издательство "Эксмо" представило книгу, написанную Игорем Соколовым по мотивам телесериала.

Известный на весь мир сервис Netflix приобрел у продюсеров права на демонстрацию сериала "Мажор". 1 сезон показывался под названием "Silver spoon".

Проект имеет более 80 процентов положительных рецензий на "Кинопоиске".

Персонаж Павла Прилучного появляется в многосерийном фильме за рулем автомобиля Corvette ZR1. Стоимость транспортного средства составляет около 200 тысяч долларов.

Где смотреть сериал "Мажор" 1 сезон?

Вы можете посмотреть телесериал как на официально сайте Первого канала, так как и на сторонних источниках:

www.ivi.ru

mazhor-serial.ru

kino.1tv.ru

Когда новые серии?

На текущий момент отснято три полных телесезона. Создатели сериала рассказали, что четвертый сезон будет состоять из одного полнометражного фильма и 8 серий. Премьера запланирована на 2021 год. Показ будет осуществлен на Первом канале.

Отзывы зрителей

Пользователь Sweetlinka оставила рецензию зеленого цвета на сайте "Кинопоиск": "Сюжет понравился. Здесь все новое, оригинальное, "незаезженное". Юмор, драма, криминал и романтика тесно переплетаются. Актерский состав подобран блестяще, Павел Прилучный не простой красивый и талантливый, его персонаж получился ярким, характерным, сильным".

Пользователь gendlog на сайте "Кинопоиска" поделился мнением, чем сериал "Мажор" 1 сезон отличается от других полицейских многосерийных фильмов: "Здесь нет преступной полиции, сотрудники которой проливают много крови, берут взятки. Приятно поразило, что создатели акцентируют внимание на честность правоохранительных органов. Формула успеха главного героя проста. Не нужно быть мастером боевых искусств, супергероем, расследовать дела методом дедукции. Ему необходимо просто быть хорошим и честным парнем".