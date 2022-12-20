"Получала удовольствие": травмированная мужчиной Аксенова винит во всем алкоголь

Актриса Любовь Аксенова, проснувшаяся знаменитой после сериалов "Закрытая школа" и "Мажор", своих позиций не сдает: один за одним украшает собою картины российского кинематографа. А те, как мы все знаем, кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать. Даже, если времени на этот отдых совсем немного.



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