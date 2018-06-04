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Сериалы
Бывшие – 1 сезон

Бывшие – 1 сезон

  • Жанр: Драмы
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 4 июня 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Иван Китаев
  • Сценарист: Алексей Троцюк, Эльдар Великорецкий, Екатерина Суровцева
  • Продюсер: Юрий Мирошниченко, Алексей Троцюк
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: START, Yellow, Black and White
  • Актёры: Любовь Павловна Аксенова, Денис Александрович Шведов, Виталий Хаев, Линда Лапиньш, Григорий Чабан, Леонид Громов, Даниил Вахрушев
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 7.5
  • Рейтинг IMDb: 7.3

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Бывшие" 1 сезон – российский сериал с элементами драмы. Премьера состоялась в 2019 году и привлекла десятки тысяч любителей телесериалов. После выхода первой части появилось ее продолжение. История полюбилась зрителям и принесла им еще несколько интересных поворотов сюжета.

Сюжет телесериала "Бывшие"

 События киноленты развиваются в клинике по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотических средств. Место, где они пребывают, называется "Новый дом".  Основной сюжет разворачивается вокруг психолога Ильи и пациентки по имени Яна. Начало истории состоит из восьми полноценных серий, постепенно раскрывающих детали истории.

Сюжет 1 сезона "Бывшие"

Все начинается с момента, когда девушка по имени Яна связывается с наркотиками. Сильное воздействие препаратов приводит к тому, что она оказывается в клинике реабилитации. Ей приходится жить рядом с людьми, которые имеют схожие проблемы. Все они морально поддавлены и не способны радоваться жизни. Проблемы Яны схожие, она начинает мыслить, как и все остальные зависимые.

В клинике она оказывается по инициативе отца, с которым она никогда не ладила. Ее папа надеется, что еще есть возможность искоренить пагубную привязку. Девушка не верит в то, что можно изменить, и сам факт лечения дается ей тяжело.

 Далее в жизни Яны появляется Илья, врач-психолог. Перед ним стоит задача – вернуть девушке желание жить и дать ей стимул бороться с зависимостью. Задумка закручивается вокруг этой истории.

Продолжение истории во 2 сезоне

Вторая часть сериала "Бывшие" завязывается вокруг жизни психолога Ильи. Ему предстоит сделать окончательный выбор в любовном треугольнике. Он должен определиться, кто ему дороже – экс-пациентка Яна или напарница по работе Оля.

Девушка вновь срывается и начинает принимать наркотики. Интересная линия закручивается вокруг новой авантюры от Яны. Илья будет принимать прямое участие в том, что было придумано девушкой. Суть авантюры – отобрать деньги экс-ухажера Яниной мамы. Виктор (бывший ухажер) находится вдалеке от их места дислокации. Сначала Яна пытается заручиться поддержкой брата Ильи. После его отказа она обращается напрямую к нему. Так совпадает, что психолог сильно нуждается в деньгах и соглашается принять в этом участие.

Съемочный процесс проекта "Бывшие"

Сами актеры, принявшие участие в съемках 1 сезона, неоднократно отмечали приятную обстановку. На съемочной площадке царила дружеская атмосфера. Юмор, шутки и положительное отношение к работе упростило процесс съемок. Сыграли свою роль локации, хорошо подобранные пейзажи придали картине реалистичности.

Отдельные исполнители ролей давали личные комментарии касательно съемочного процесса.

 "Я привык делать упор на здоровый образ жизни. Предпочитаю активный досуг, спорт и правильное питание. Я сильно ценю такие моменты и пытаюсь продвигать свое мировоззрение. В глубине души желаю повлиять на мнение людей, чтобы они выбрали такой же путь. Моя актерская судьба – играть роли и переживать жизнь других персонажей. Я должен не только драться и стрелять на телеэкране. Приходится показывать другие приемы". – отметил Денис Шведов (Психолог-Илья).

Интересные факты о сериале "Бывшие"

  • Есть несколько интересных моментов, связанных с сериалом, о которых зрители могли не знать:
  • Чтобы сыграть роль наркоманки, Аксеновой пришлось похудеть на семь килограммов;
  • До того, как сыграть роль наркоманки, девушка сыграла главные роли в картинах: "Мажор", "Выжить после", "Родина" и другие;
  • Главные герои Илья и Яна принимали участие в съемках 3 сезона телесериала "Мажор";
  • Перед съемками Денис и Любовь посетили несколько реабилитационных клиник.

Где смотреть сериал "Бывшие" 1 сезон

Посмотреть телесериала можно на следующих Интернет-сайтах: Filmix, Okko, Kinozabor.

Известно, что 3 сезон и продолжение кинокартины “Бывшие” находится на стадии разработки. Точной информации по датам запуска проекта нет. Сообщается, что продолжение истории стартует в 2020-м году.

Сериал “Бывшие” 1 сезон – это старт увлекательной истории. Интересные повороты сюжета и глубокий смысл – это то, что продемонстрировано на высочайшем уровне. Создатели хорошо потрудились над созданием хорошей картины. Справились они или нет – решать только зрителям.

Смотреть сериал Бывшие – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия4 июня 2018Смотреть онлайн
2 серия4 июня 2018Смотреть онлайн
3 серия5 июня 2018Смотреть онлайн
4 серия5 июня 2018Смотреть онлайн
5 серия6 июня 2018Смотреть онлайн
6 серия6 июня 2018Смотреть онлайн
7 серия7 июня 2018Смотреть онлайн
8 серия7 июня 2018Смотреть онлайн

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Максим
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Мне 1 сезон сериала очень понравился, интересная сюжетная линия и неожиданные повороты. Очень хорошо справились актеры, отыграли превосходно. С нетерпением жду 3-<цензура> сезона
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