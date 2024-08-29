На всех пересадочных станциях московского метро появится сквозная нумерация выходов

Столичная подземка становится все более дружелюбной и понятной для своих пользователей.



Московское метро постоянно совершенствует свою систему навигации, чтобы она была максимально комфортной и интуитивно понятной для пассажиров. В последние годы в подземке произошли значительные изменения, превратившие простые указатели в полноценную навигационную экосистему, охватывающую все виды городского транспорта.

Одним из важных нововведений стало внедрение сквозной нумерации выходов на пересадочных станциях. Теперь пассажиры, находящиеся на одной станции, могут видеть номера выходов с соседних платформ, что значительно упрощает ориентирование в подземке. Эта система уже работает на 63 станциях и до конца года будет внедрена на всех пересадочных узлах.

"В 2014-м мы впервые присвоили порядковые номера выходам из метро. В этом году завершили оснащение вестибюлей указателями с номером входа", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Навигационные таблички с номерами выходов соседних станций выполнены в едином стиле: они представляют собой квадратные или прямоугольные пиктограммы с желтыми цифрами, расположенными рядом с названием станции или номером линии, на которую нужно пересесть. Такое визуальное решение делает информацию максимально наглядной и легкой для восприятия.

Первой станцией, на которой появились указатели со сквозной нумерацией, стала "Библиотека имени Ленина". Сейчас аналогичные навигационные элементы можно встретить и на других крупных пересадочных узлах, таких как "Таганская", "Чистые пруды", "Мичуринский проспект", "Деловой центр" и ряде других.

Внедрение сквозной нумерации выходов – лишь один из элементов масштабной работы по совершенствованию московского метрополитена.

Ранее сообщалось о скором завершении монолитных работ на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. В настоящий момент строители возводят там внутренние помещения станции, устанавливают стены и перегородки, а также начинают черновые отделочные работы. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".