Новый облик станции Царицыно МЦД-2: создание комфортного транспортного хаба

Станция Царицыно превратится в современный городской вокзал, где смена видов транспорта будет максимально комфортной и быстрой.



Станция Царицыно МЦД-2 претерпевает масштабную реконструкцию, направленную на повышение уровня комфорта и удобства для пассажиров. Этот важный транспортный узел, где ежедневно происходит множество пересадок с диаметра на Замоскворецкую линию метрополитена, ожидает ряд значительных изменений.

Одним из ключевых элементов модернизации станции станет строительство подземного вестибюля, который свяжет платформы МЦД-2 с одноименной станцией метро. Это позволит пассажирам совершать пересадку, защищенную от непогоды, без необходимости выходить на улицу.

Помимо подземного перехода, в рамках реконструкции запланирован ремонт двух пассажирских платформ. Обновленная инфраструктура будет отвечать высоким стандартам качества, предоставляя пассажирам удобные и надежные условия для передвижения.

Стоит отметить, что повышение уровня комфорта и безопасности для пассажиров станет ключевым преимуществом обновленной станции Царицыно. Благодаря эскалаторам, лифтам и защищающим от непогоды навесам, процесс пересадки с одного вида транспорта на другой станет максимально удобным и быстрым. Это особенно важно для жителей районов, активно пользующихся услугами МЦД-2 и столичного метрополитена.

В настоящее время на станции Царицыно ведется активное строительство, включающее в себя монолитные работы по устройству выходов из вестибюлей и сооружение перекрытия тоннеля.

Реализация данного проекта позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей районов Царицыно и Бирюлево Восточное. Особое внимание уделяется интеграции станции с музеем-заповедником "Царицыно". Модернизированная станция станет важным элементом развития мультимодальной транспортной системы Москвы, объединяя различные виды общественного транспорта в единый слаженный механизм.

Напомним, второй Московский центральный диаметр (из Подольска в Нахабино) был запущен почти пять лет назад, как и МЦД-1. Третий (из Зеленограда-Крюкова — до Ипподрома) и четвертый (из Апрелевки до ст. Железнодорожная) диаметры стали доступны для горожан и гостей столицы в прошлом году.