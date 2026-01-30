Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Пятница 30 января

Пятница 30 января
Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц
105

Соцпомощники берут на себя решение бытовых и организационных вопросов.

Четыре года назад Москва первой в России внедрила в больницах службу социальных координаторов. Идея оказалась настолько востребованной, что регионы активно перенимают столичный опыт. В самой столице сервис постоянно развивается: недавно он стал доступен пациентам еще пяти медицинских учреждений — в инфекционных клинических больницах № 1 и 2, Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского и Московском НПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины имени С. И. Спасокукоцкого.

Суть работы координаторов — снять с пациентов груз немедицинских забот. Специалисты помогают связаться с родственниками, восстановить документы, организовать выписку и сопровождение домой, найти временного опекуна для детей, оставшихся без присмотра. При необходимости подключаются психологи, оказывающие поддержку как больным, так и их близким.

Отдельное направление — поддержка пожилых людей. Сервис сопровождения пациентов старше 65 лет работает почти год, ежедневно им пользуются свыше 700 человек. Координаторы проверяют, все ли необходимые вещи и документы есть у пациента, выясняют, нужна ли дополнительная помощь после выписки. Не остаются без внимания и дети: координаторы находят родственников, если ребенок попал в больницу один, сопровождают несовершеннолетних без попечения родителей. Особую заботу проявляют к участникам специальной военной операции: помогают восстановить документы, организуют встречи с родными, содействуют в возвращении домой или в воинскую часть.

Важное преимущество службы — отсутствие бюрократических преград. Чтобы получить помощь, не нужно писать заявления: координаторы начинают работу сразу после выявления потребности. Это позволяет оперативно снять часть тревог, которые нередко усугубляют состояние больного. За время работы команда координаторов и психологов помогла более чем 175 тысячам москвичей, решив свыше 400 тысяч бытовых вопросов.

Успешный московский опыт уже тиражируется в регионах. По образцу столицы созданы службы социальных кураторов в Хабаровском крае, социальных помощников в Липецкой области, специалистов по паллиативной помощи в Ставропольском крае. В Тюменской области разрабатывают собственный проект, опираясь на столичные наработки.

Таким образом, социальная служба в больницах не просто облегчает пребывание пациентов в стационаре — она формирует новый стандарт заботы, где внимание уделяется не только лечению, но и психологическому комфорту, а также решению повседневных проблем человека в непростой жизненной ситуации.

30 января 2026, 11:40
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые удобные и живописные лыжные маршруты столицы. Жителей Москвы приглашают принять участие в новом городском опросе, посвященном лыжным трассам столицы.

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку
В новые квартиры переедут жители трех пятиэтажек. В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы стартовал осмотр квартир в новостройке по программе реновации.

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%
Здесь занимаются почти восемь тысяч юных атлетов из ЮЗАО и других округов столицы. Московский дворец пионеров остается одним из ключевых центров дополнительного образования не только в Юго-Западном округе, но и всей столицы.

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля
Веселые, активные и познавательные мероприятия рассчитаны на гостей всех возрастов. В рамках проекта «Зима в Москве» парки столицы подготовили насыщенную программу для семейных выходных.

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами
В районе Москворечье-Сабурово появится новое комфортное помещение для занятий плаванием и общей физической подготовкой – строительство уже началось. В Южном административном округе столицы, в районе Москворечье‑Сабурово, возведут многофункциональный спортивный комплекс.

