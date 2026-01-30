Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц

Соцпомощники берут на себя решение бытовых и организационных вопросов.

Четыре года назад Москва первой в России внедрила в больницах службу социальных координаторов. Идея оказалась настолько востребованной, что регионы активно перенимают столичный опыт. В самой столице сервис постоянно развивается: недавно он стал доступен пациентам еще пяти медицинских учреждений — в инфекционных клинических больницах № 1 и 2, Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского и Московском НПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины имени С. И. Спасокукоцкого.

Суть работы координаторов — снять с пациентов груз немедицинских забот. Специалисты помогают связаться с родственниками, восстановить документы, организовать выписку и сопровождение домой, найти временного опекуна для детей, оставшихся без присмотра. При необходимости подключаются психологи, оказывающие поддержку как больным, так и их близким.

Отдельное направление — поддержка пожилых людей. Сервис сопровождения пациентов старше 65 лет работает почти год, ежедневно им пользуются свыше 700 человек. Координаторы проверяют, все ли необходимые вещи и документы есть у пациента, выясняют, нужна ли дополнительная помощь после выписки. Не остаются без внимания и дети: координаторы находят родственников, если ребенок попал в больницу один, сопровождают несовершеннолетних без попечения родителей. Особую заботу проявляют к участникам специальной военной операции: помогают восстановить документы, организуют встречи с родными, содействуют в возвращении домой или в воинскую часть.

Важное преимущество службы — отсутствие бюрократических преград. Чтобы получить помощь, не нужно писать заявления: координаторы начинают работу сразу после выявления потребности. Это позволяет оперативно снять часть тревог, которые нередко усугубляют состояние больного. За время работы команда координаторов и психологов помогла более чем 175 тысячам москвичей, решив свыше 400 тысяч бытовых вопросов.

Успешный московский опыт уже тиражируется в регионах. По образцу столицы созданы службы социальных кураторов в Хабаровском крае, социальных помощников в Липецкой области, специалистов по паллиативной помощи в Ставропольском крае. В Тюменской области разрабатывают собственный проект, опираясь на столичные наработки.

Таким образом, социальная служба в больницах не просто облегчает пребывание пациентов в стационаре — она формирует новый стандарт заботы, где внимание уделяется не только лечению, но и психологическому комфорту, а также решению повседневных проблем человека в непростой жизненной ситуации.