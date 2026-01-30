Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%

Здесь занимаются почти восемь тысяч юных атлетов из ЮЗАО и других округов столицы.

Московский дворец пионеров остается одним из ключевых центров дополнительного образования не только в Юго-Западном округе, но и всей столицы. Сегодня здесь открыты свыше трех тысяч кружков, где занимаются 46 тысяч детей. Особой популярностью пользуются спортивные секции: количество их участников за год увеличилось на 10%, достигнув почти восьмитысячной отметки.

Юные спортсмены могут выбрать из более чем 160 программ, охватывающих 19 видов спорта. Весьма востребованны гимнастика, аэробика и бальные танцы. Стабильно высок интерес и к командным видам спорта: например, секция гандбола, работающая уже более 60 лет, объединяет 480 ребят. Ее выпускники добились серьезных успехов на профессиональном уровне — среди них олимпийский чемпион Юрий Кидяев, серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Андрюшина, чемпион России и Европы Алексей Песков, а также игрок ЦСКА и сборной России Иван Ерканов.

Футбол также привлекает значительное число воспитанников: свыше 700 детей регулярно тренируются на стадионе дворца. Опытные наставники ведут команды к победам — ребята участвуют в городских состязаниях, выезжают на учебно‑тренировочные сборы и завоевывают призовые места в первенстве Москвы среди спортивных школ «Третья лига».

Среди индивидуальных дисциплин лидируют плавание и художественная гимнастика. Бассейн дворца, работающий почти 60 лет, стал стартовой площадкой для многих выдающихся пловцов. Сегодня здесь занимаются более 1 640 школьников. Среди бывших воспитанников — чемпионка Олимпиады 1976 года в Монреале Марина Кошевая и серебряный призер Игр 2008 года в Пекине Михаил Полищук. За последние годы 12 выпускников получили звание мастера спорта РФ.

Зимний сезон открывает возможности для любителей лыжного спорта: дети отправляются в походы по Подмосковью, а в центре тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» сдают нормативы по лыжным гонкам. В рамках проекта «Зима в Москве» на территории дворца оборудовали две лыжные трассы длиной 1 и 1,5 км, а также бесплатный каток площадью свыше 4 000 кв. м.

Растущий масштаб столичного спортивного движения среди молодежи подтверждает общая статистика: в разных районах Москвы открыто 140 тысяч кружков и секций, где занимаются 89% детей в возрасте 5–18 лет.