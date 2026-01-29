На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами

В районе Москворечье-Сабурово появится новое комфортное помещение для занятий плаванием и общей физической подготовкой – строительство уже началось.

В Южном административном округе столицы, в районе Москворечье‑Сабурово, возведут многофункциональный спортивный комплекс. Здание площадью свыше 1180 квадратных метров расположится по адресу: улица Москворечье, дом 4, корпус 1, неподалеку от станций метро «Каширская» и «Кантемировская». Проект реализуется в рамках программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета. На данный момент специалисты уже начали подготовку строительной площадки, параллельно дорабатывая рабочую документацию.

В новом двухэтажном комплексе оборудуют три бассейна разной длины — 52, 25 и 10 метров. Кроме того, здесь появится зал сухого плавания и специальные зоны для прыжков в воду. Для юных посетителей выделят отдельный блок для обучения плаванию, а для желающих заняться общей физической подготовкой оборудуют универсальные и тренажерные залы. В здании также разместятся медицинские, административные и технические помещения, будет работать буфет.

Проектировщики уделили особое внимание доступности объекта: здание адаптируют для посещения маломобильными гражданами. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, рядом появится парковка на 36 машино‑мест. При строительстве используют качественные материалы и энергоэффективные технологии, что позволит снизить эксплуатационные расходы и сделать объект комфортным для круглогодичного использования.

Современный спортивный комплекс в Москворечье‑Сабурове сможет принимать до 2700 человек в день. Он станет не только отличной тренировочной базой для спортсменов, но и открытой площадкой для всех желающих поддерживать физическую форму. Для местных жителей это означает существенное повышение доступности спортивных услуг: теперь им не придется ездить далеко от дома, чтобы поплавать или позаниматься в тренажерном зале.

Реализация проекта проходит в рамках Адресной инвестиционной программы, нацеленной на развитие городской инфраструктуры. Появление современного спортивного комплекса в ЮАО продолжает линию на расширение сети доступных физкультурно‑оздоровительных объектов в столице, делая активный образ жизни ближе для тысяч горожан.