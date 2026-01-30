Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Пятница 30 января

09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме 06:28Вскрылось, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля
47

Веселые, активные и познавательные мероприятия рассчитаны на гостей всех возрастов.

В рамках проекта «Зима в Москве» парки столицы подготовили насыщенную программу для семейных выходных. 31 января и 1 февраля посетителей ждут творческие мастер‑классы, спортивные мероприятия, концерты и интерактивные мероприятия. Все события призваны создать праздничное настроение и подарить гостям возможность провести время на свежем воздухе с пользой и удовольствием.

Так, в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» 31 января с 11:00 до 14:00 пройдет мастер‑класс «Мишка на Севере»: участники создадут объемную аппликацию белого медведя с декоративными элементами. А 1 февраля в то же время здесь состоится мастер‑класс «Парад снеговиков» — гости изготовят праздничных персонажей, используя разные украшения. Вход на оба мероприятия свободный.

Детский парк имени Н. Н. Прямикова 31 января предложит гостям серию мастер‑классов: с 12:00 до 13:00 — по созданию магнита «Лесные зверюшки», с 13:00 до 14:00 — магнита «Варежка», с 14:00 до 15:00 — игрушки‑подвески «Снегирь» (для детей от пяти лет). С 12:00 до 14:00 пройдут активные игры для детей и родителей на свежем воздухе. Вход свободный.

Лианозовский парк 31 января в 14:00 приглашает на детскую дискотеку «Малыши в ритме», а с 16:00 до 18:00 в Домике творчества пройдет караоке‑мероприятие «Голоса парка». Оба события бесплатны для посещения.

Измайловский парк 31 января в 16:00 представит детский интерактивный спектакль «Волшебники шутят», где зрители познакомятся с секретами фокусов. Вход свободный.

Парк «Северное Тушино» 31 января с 11:00 до 13:00 откроет двери павильона «Клуб развития и творчества» для занятия по дыхательной гимнастике цигун (для гостей старше 18 лет). С 12:00 до 14:00 в центре «Северное сияние» пройдет мастер‑класс по живописи «Хомячок». 1 февраля здесь же с 12:00 до 14:00 состоится мастер‑класс по рисованию акварелью, а с 13:00 до 14:00 — занятие по лепке из голубой глины. С 11:00 до 12:00 около арт‑объекта «Медведи» пройдет тренировка по основам физической подготовки, а с 12:00 до 13:00 — занятие по скандинавской ходьбе. С 11:00 до 13:00 в павильоне «Бодрость» можно посетить занятие по суставной гимнастике, а с 13:00 до 14:00 — зарядку‑закаливание. Все мероприятия доступны для посещения бесплатно.

Московская усадьба Деда Мороза 31 и 1 февраля с 10:00 до 18:00 приглашает на интерактивно‑экскурсионную программу «Секрет сказочного леса». Гости отправятся в путешествие по тропе сказок вместе с Шуршиком, помощником Деда Мороза. Программа рассчитана на детей от трех лет, требуется предварительная регистрация.

Сад имени Н. Э. Баумана 1 февраля предлагает посетить овальную беседку – там с 14:00 до 15:45 организуют анимационную программу с конкурсами и командными играми. А в 16:00 на сцене «Ракушка» начнется бесплатный концерт, под звуки которого можно будет потанцевать на свежем воздухе.

Шоу-бизнес в Telegram

30 января 2026, 09:26
Фото: mos.ru/ Самарин
mos.ru✓ Надежный источник

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами
В районе Москворечье-Сабурово появится новое комфортное помещение для занятий плаванием и общей физической подготовкой – строительство уже началось. В Южном административном округе столицы, в районе Москворечье‑Сабурово, возведут многофункциональный спортивный комплекс.

"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России

"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России
Гостей "Зарядья" ждут новые виртуальные путешествия и кинетические инсталляции. С 1 февраля посетители парка «Зарядье» в самом центре столицы смогут узнать много интересного о культурном и географическом многообразии нашей страны.

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы
Гостей ждут мастер-классы, экскурсии и увлекательные эксперименты. В субботу, 31 января, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет праздничная программа «Самый теплый день», посвященная 95‑летию централизованного теплоснабжения столицы.

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт
Проектируемый проезд № 963 свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей на юге Москвы. В районе Орехово‑Борисово Южное приступили к реализации масштабного транспортного проекта.

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов
На целый месяц наукоград превратится в открытую площадку для экспериментов, лекций и квестов. В феврале Троицк станет центром притяжения для любителей науки.

Выбор читателей

29/01Чтв"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 28/01СрдНайден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 28/01СрдБузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 28/01СрдПодруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 28/01СрдГлюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 28/01СрдТест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами