"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля

Веселые, активные и познавательные мероприятия рассчитаны на гостей всех возрастов.

В рамках проекта «Зима в Москве» парки столицы подготовили насыщенную программу для семейных выходных. 31 января и 1 февраля посетителей ждут творческие мастер‑классы, спортивные мероприятия, концерты и интерактивные мероприятия. Все события призваны создать праздничное настроение и подарить гостям возможность провести время на свежем воздухе с пользой и удовольствием.

Так, в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» 31 января с 11:00 до 14:00 пройдет мастер‑класс «Мишка на Севере»: участники создадут объемную аппликацию белого медведя с декоративными элементами. А 1 февраля в то же время здесь состоится мастер‑класс «Парад снеговиков» — гости изготовят праздничных персонажей, используя разные украшения. Вход на оба мероприятия свободный.

Детский парк имени Н. Н. Прямикова 31 января предложит гостям серию мастер‑классов: с 12:00 до 13:00 — по созданию магнита «Лесные зверюшки», с 13:00 до 14:00 — магнита «Варежка», с 14:00 до 15:00 — игрушки‑подвески «Снегирь» (для детей от пяти лет). С 12:00 до 14:00 пройдут активные игры для детей и родителей на свежем воздухе. Вход свободный.

Лианозовский парк 31 января в 14:00 приглашает на детскую дискотеку «Малыши в ритме», а с 16:00 до 18:00 в Домике творчества пройдет караоке‑мероприятие «Голоса парка». Оба события бесплатны для посещения.

Измайловский парк 31 января в 16:00 представит детский интерактивный спектакль «Волшебники шутят», где зрители познакомятся с секретами фокусов. Вход свободный.

Парк «Северное Тушино» 31 января с 11:00 до 13:00 откроет двери павильона «Клуб развития и творчества» для занятия по дыхательной гимнастике цигун (для гостей старше 18 лет). С 12:00 до 14:00 в центре «Северное сияние» пройдет мастер‑класс по живописи «Хомячок». 1 февраля здесь же с 12:00 до 14:00 состоится мастер‑класс по рисованию акварелью, а с 13:00 до 14:00 — занятие по лепке из голубой глины. С 11:00 до 12:00 около арт‑объекта «Медведи» пройдет тренировка по основам физической подготовки, а с 12:00 до 13:00 — занятие по скандинавской ходьбе. С 11:00 до 13:00 в павильоне «Бодрость» можно посетить занятие по суставной гимнастике, а с 13:00 до 14:00 — зарядку‑закаливание. Все мероприятия доступны для посещения бесплатно.

Московская усадьба Деда Мороза 31 и 1 февраля с 10:00 до 18:00 приглашает на интерактивно‑экскурсионную программу «Секрет сказочного леса». Гости отправятся в путешествие по тропе сказок вместе с Шуршиком, помощником Деда Мороза. Программа рассчитана на детей от трех лет, требуется предварительная регистрация.

Сад имени Н. Э. Баумана 1 февраля предлагает посетить овальную беседку – там с 14:00 до 15:45 организуют анимационную программу с конкурсами и командными играми. А в 16:00 на сцене «Ракушка» начнется бесплатный концерт, под звуки которого можно будет потанцевать на свежем воздухе.