В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку

В новые квартиры переедут жители трех пятиэтажек.

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы стартовал осмотр квартир в новостройке по программе реновации. Более 700 москвичей из трех пятиэтажных домов на Волгоградском проспекте, улицах Зеленодольская и Юных Ленинцев приступили к ознакомлению с предложенными вариантами в доме 12а по Жигулевской улице. Это уже двадцатая новостройка в районе, переданная под заселение участникам программы, что является самым высоким показателем среди всех районов столицы.

Причина столь активного темпа переселения — значительное число подлежащих расселению домов в Кузьминках: их насчитывается 287. Для сравнения, в следующем по масштабам реновации районе Перово в программу включено 196 зданий.

Новостройка расположилась в окружении развитой инфраструктуры. В шаговой доступности находятся детские сады и школы, медицинские учреждения, аптеки, магазины и сервисные предприятия. Транспортная доступность обеспечена близостью станции метро «Кузьминки» и остановок наземного транспорта.

Дом 12а на Жигулевской улице возведен на месте ранее расселенного и демонтированного здания, что поддерживает принцип волнового переселения. В новостройке 284 квартиры общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, а также комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовая территория оборудована детской и спортивной площадками с безопасным покрытием и зоной спокойного отдыха. Особое внимание уделено доступности жилья: девять квартир адаптированы для маломобильных граждан. В них предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы, а санузлы оснащены специальными поручнями.

Процесс переселения организован поэтапно. Около 230 жителей дома 39 по Зеленодольской улице начали осмотр квартир в конце декабря. В январе к ним присоединились почти 490 москвичей из домов 109, корпуса 1 на Волгоградском проспекте и 67, корпуса 2 на улице Юных Ленинцев. На текущий момент треть участников программы уже выбрали новые квартиры, оформлены первые договоры на передачу прав собственности. Для удобства горожан работает центр информирования по переселению по адресу: Зеленодольская улица, дом 28б.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5 176 домов.