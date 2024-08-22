Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030"

Лещенко смертельно болен Тесты Шаляпин раскрыл секрет Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Четверг 22 августа

14:34Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 14:17Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030" 14:13Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком 12:59Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей 12:42Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства 12:25Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага 11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив 10:43Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию 10:30"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 09:5892-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского 18:54Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются 17:50"Ты же меня не отравишь?": Волочкова совершила ошибку по отношению к Киркорову 17:01"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова 15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября 12:40Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала 12:38Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры 12:32"От животика я избавлюсь": раздобревший 66-летний Салтыков нашел чудесную диету 11:4014-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной 09:43Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 09:27Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым 08:31Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 06:02Ляйсан Утяшева оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории 03:55Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА 03:09Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей 00:16"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 23:06Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80% 22:30Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось 21:34"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 19:09В долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 18:22Оказавшаяся на больничной койке сестра Жанны Фриске почувствовала себя брошенной 17:49Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 17:37Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут 17:14"Миллион призов" знакомит москвичей с благотворительными фондами – эксперт 16:55Женившийся на любовнице бывший муж Бородиной предъявил новорожденного ребенка 16:25Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага" 16:05"Будет по-новому": Семенович пошла по стопам сменившей профессию Бородиной 15:32Москвичи определят необходимость закона о безнадзорных животных 15:24В "Авиапарке" заработала интерактивная студия "Мой район" для детей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030"

Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030"
93

Москвичи могут проявить себя в роли дизайнеров-проектировщиков станций метро будущего.

В столице проходит масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", посвященный развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Одним из ключевых событий мероприятия стала выставка "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030", где каждый желающий может попробовать себя в качестве дизайнера и создать собственную станцию метро.

Зона "Цифровая станция" предоставляет уникальную возможность для посетителей проявить свои творческие способности и придумать неповторимый облик будущей станции подземки. Участникам предлагается выбрать дизайн, название и месторасположение для своего проекта – станция может быть размещена в самых разных локациях, от горных вершин до космических просторов. Каждая созданная таким образом станция становится частью виртуальной линии метро будущего Москвы.

Фото: М. Денисов / www.mos.ru

Чтобы наглядно увидеть результат своих творческих усилий, посетители могут перейти в соседний зал, где их станции воссоздаются в натуральную величину с помощью передовых технологий. Здесь же гости выставки могут проголосовать за понравившиеся проекты. Кроме того, у каждого есть возможность забрать с собой памятную открытку со своей авторской станцией, распечатанную на фотобумаге.

"Мы внедряем в свою работу передовые цифровые решения по поручению Сергея Собянина в рамках реализации программы развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: М. Денисов / www.mos.ru

За короткий период работы выставки "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030" ее посетили уже более 23 тысяч человек, что свидетельствует о высоком интересе москвичей к подобным инициативам. Очевидно, что возможность самостоятельно разработать дизайн станции метро будущего вызывает большой отклик у жителей города, которые хотят внести свой вклад в формирование облика Москвы завтрашнего дня.

Стоит отметить, что форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит на более чем 30 площадках в разных районах города и продлится до 8 сентября. Это масштабное мероприятие, призванное продемонстрировать стратегии развития Москвы и дать возможность горожанам увидеть, каким будет их город через восемь лет.

Телеграм канал

22 августа 2024, 14:17
Фото: М. Денисов / www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80%

Новый облик станции Царицыно МЦД-2: создание комфортного транспортного хаба

Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80%

Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80%
Строительство Троицкой линии метро в Москве набирает обороты. Москва продолжает активно развивать свою подземную транспортную систему.

Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось

Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось
Москвичи активно присоединяются к проекту "Спортивные выходные". Московские центры госуслуг и Москомспорт объединились для реализации масштабного проекта "Спортивные выходные", который за четыре года своего существования значительно расширил свою географию и привлек внимание десятков тысяч жителей столицы.

Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут

Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут
Проект "Московское долголетие", стартовавший в 2018 году, стал настоящей гордостью столицы. Это целая экосистема для самореализации и качественного досуга москвичей старшего поколения. Количество доступных активностей в рамках проекта постоянно растет, предоставляя участникам все больше возможностей для разностороннего развития. Одним из последних нововведений стал новый экскурсионный маршрут под названием "Нестарый Арбат", посвященный истории знаменитой пешеходной улицы и ее связи с биографиями известных долгожителей.

Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага"

Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага"
Чемпионат Москвы по "Камень, ножницы, бумага" набирает обороты. 35 участников уже вышли в финал. Столица России в этом году стала центром захватывающего соревнования по классической игре "Камень, ножницы, бумага".

В "Авиапарке" заработала интерактивная студия "Мой район" для детей

В "Авиапарке" заработала интерактивная студия "Мой район" для детей
Детский парк профессий "Кидзания" пополнился проектной студией "Мой район" для юных москвичей. В торговом центре "Авиапарк" (Ходынский бульвар, 4) открылась уникальная интерактивная площадка, которая позволит столичным ребятам ближе познакомиться с развитием и устройством родного города.

Выбор читателей

20/08ВтрОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 20/08Втр"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 21/08Срд"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 21/08СрдПошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 20/08ВтрВ долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 21/08СрдПримадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции