Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030"

Москвичи могут проявить себя в роли дизайнеров-проектировщиков станций метро будущего.

В столице проходит масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", посвященный развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Одним из ключевых событий мероприятия стала выставка "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030", где каждый желающий может попробовать себя в качестве дизайнера и создать собственную станцию метро.

Зона "Цифровая станция" предоставляет уникальную возможность для посетителей проявить свои творческие способности и придумать неповторимый облик будущей станции подземки. Участникам предлагается выбрать дизайн, название и месторасположение для своего проекта – станция может быть размещена в самых разных локациях, от горных вершин до космических просторов. Каждая созданная таким образом станция становится частью виртуальной линии метро будущего Москвы.





Чтобы наглядно увидеть результат своих творческих усилий, посетители могут перейти в соседний зал, где их станции воссоздаются в натуральную величину с помощью передовых технологий. Здесь же гости выставки могут проголосовать за понравившиеся проекты. Кроме того, у каждого есть возможность забрать с собой памятную открытку со своей авторской станцией, распечатанную на фотобумаге.

"Мы внедряем в свою работу передовые цифровые решения по поручению Сергея Собянина в рамках реализации программы развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За короткий период работы выставки "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030" ее посетили уже более 23 тысяч человек, что свидетельствует о высоком интересе москвичей к подобным инициативам. Очевидно, что возможность самостоятельно разработать дизайн станции метро будущего вызывает большой отклик у жителей города, которые хотят внести свой вклад в формирование облика Москвы завтрашнего дня.

Стоит отметить, что форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит на более чем 30 площадках в разных районах города и продлится до 8 сентября. Это масштабное мероприятие, призванное продемонстрировать стратегии развития Москвы и дать возможность горожанам увидеть, каким будет их город через восемь лет.