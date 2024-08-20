Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80%

Строительство Троицкой линии метро в Москве набирает обороты.

Москва продолжает активно развивать свою подземную транспортную систему. Одним из ключевых проектов в этом направлении на данный момент является Троицкая линия метро, которая станет второй по протяженности в столице после Большой кольцевой линии. Эта 43-километровая магистраль призвана связать платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через несколько округов Москвы.

Работы на Троицкой линии ведутся ускоренными темпами. Уже в этом году планируется завершить строительство участка от станции "Новаторская" до станции "Коммунарка", а в следующем году – участка от "Новаторской" до "ЗИЛа". Технический пуск первого отрезка Троицкой линии от "Новаторской" до "Тютчевской" состоялся в июне прошлого года, что стало важной вехой в реализации этого масштабного проекта.

Одной из станций, строительство которой сейчас активно ведется, является "Вавиловская". Здесь уже выполнено около 80% монолитных работ, что позволило приступить к обратной засыпке котлована.

"Уже достигнут объем около 10 тысяч кубометров", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Параллельно строители возводят внутренние помещения станции, устанавливают стены и перегородки, а также начинают черновые отделочные работы.

В ближайшее время на "Вавиловской" стартует финишная отделка пассажирской зоны. Особым акцентом в оформлении платформы станут массивные колонны, облицованные яркими желтыми панелями. Одновременно с этим в примыкающих тоннелях завершается устройство жесткого основания и монтаж верхнего строения пути.

Запуск Троицкой линии в полном объеме позволит ежедневно обслуживать свыше 300 тысяч пассажиров. Это крайне востребованная транспортная артерия, ведь в зоне ее влияния проживает около 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся. Новая линия метро значительно улучшит транспортную доступность этих районов и повысит качество жизни горожан.