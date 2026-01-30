Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые удобные и живописные лыжные маршруты столицы.

Жителей Москвы приглашают принять участие в новом городском опросе, посвященном лыжным трассам столицы. Серебряный призер Олимпиады‑2010, заслуженный мастер спорта России Александр Панжинский делится своими любимыми зимними маршрутами, но москвичи могут назвать собственные локации: на выбор предлагается до пяти вариантов из 18 самых популярных лыжных трасс. Для тех, кто предпочитает другие зимние активности, подготовлен особый вопрос.

В сезоне 2025/26 года в рамках проекта «Зима в Москве» открыто 56 лыжных трасс общей протяженностью более 700 километров. Ознакомиться с полным перечнем можно на специальной интерактивной карте: достаточно выбрать тип площадки «Лыжные трассы» и нажать «Подобрать». Представлены как протяженные дистанции для опытных лыжников, так и уютные маршруты для семейных прогулок. Во многих локациях оборудованы пункты проката инвентаря, работают точки с горячими напитками, а также проходят спортивные мероприятия.

Особого внимания заслуживает крупнейшая в мире городская лыжня с искусственным снегом и освещением в парке 850‑летия Москвы. Ее протяженность составляет 13 километров: маршрут связывает парк с набережной Москвы‑реки в районе Капотня. Здесь можно кататься классическим и коньковым ходом независимо от погоды. До конца сезона на трассе запланированы массовые гонки, биатлонные старты, открытые забеги и детские соревнования.

На территории ВДНХ подготовили пять лыжных маршрутов. Самый длинный из них — пятикилометровый «ЗОЖ‑маршрут “Останкино”», пролегающий через лесопарковую зону. В «Лужниках» этой зимой обновили лыжно‑биатлонную трассу: здесь оборудовали стрельбище, комфортные раздевалки и пункт проката. Для посетителей организуют мастер‑классы по лыжным гонкам и биатлону, соревнования и тренировки с профессиональными спортсменами.

Голосование открыто для горожан старше 14 лет, имеющих стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. Те, кто не катается на беговых лыжах, тоже могут поделиться предпочтениями. Для них в столице работают семь горнолыжных баз, свыше 200 ледяных горок, снежные городки, универсальные спортивные площадки, места для катания на санках и тюбингах.