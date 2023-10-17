На северо-востоке Москвы началось расширение Поморской улицы

Стартовали подготовительные работы.

На северо-востоке Москвы начались подготовительные работы по расширению Поморской улицы в районах Отрадное и Алтуфьевский. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Реализация проекта улучшит транспортную доступность в Отрадном. Снизится нагрузка на прилегающие улицы, включая дублер Алтуфьевского шоссе.

Также в рамках проекта планируется построить проезд вдоль железнодорожных путей. У пассажиров появится возможность быстрее добираться до станции Дегунино первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, в районе проведения работ появятся новые остановки наземного общественного транспорта, дополнительные парковочные места и велодорожка с двусторонним движением.

На другом конце Москвы – в районе Братеево – пройдет реконструкция улицы Красный Луг в рамках ремонта подъездной дороги к электродепо "Южное" Планируется реконструировать проезжую часть от границы электродепо до выезда на Бесединское шоссе, восстановить тротуары, частично переустроить системы водоотведения и электроснабжения.

Глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева ранее сообщила о планах по реконструкции улицы Кульнева на территории района Дорогомилово, Планируется расширить существующий участок проезжей части. Специалисты установят на участке пути дополнительные светофоры с IP-видеокамерами и дорожными контроллерами.

Также в Москве продолжается строительство Южной рокады. Возведено более 32 километров дорог, два путепровода и 11 пешеходных переходов. Трасса свяжет четыре округа и 24 района, где проживают около 2,7 млн человек.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске движения по двум эстакадам со съездами на внутреннюю сторону МКАД с Новоегорьевского шоссе и улицы Верхние Поля.



С 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию более 1,2 тысячи километров дорог и 359 искусственных сооружений.