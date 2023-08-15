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Вторник 15 августа

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Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД
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Объекты построили в рамках реконструкции старой клеверной развязки.

Открыто движение по двум эстакадам со съездами на внутреннюю сторону МКАД с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"Их построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Она уже готова на 60%", – отметил градоначальник.

Развязка сделает комфортнее передвижение по городу для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино. Будет проще доехать до торговых комплексов "Садовод" и "Мега".

С 2011 года в Москве построили более 1,2 тысячи километров дорог. Введено в эксплуатацию 359 искусственных сооружений.

Ключевым проектом дорожного строительства является Московский скоростной диаметр (МСД). Трасса длиной 68 километров соединит крупнейшие вылетные магистрали на севере и юго-востоке города. Благодаря уменьшению количества пробок экологическая ситуация в столице значительно улучшится.

15 августа 2023, 16:28
Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы/mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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