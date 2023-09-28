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Собянин: Южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

Собянин: Южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек
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Трасса пройдет через 24 района Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Южной рокады. Построено 32,5 километра дорог, два путепровода и 11 пешеходных переходов, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Работы продолжаются на четырех участках: от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, от Подольской улицы до Курьяновской набережной, от МКАД до улицы Марьинский Парк и от транспортной развязки на пересечении кольцевой автодороги с улицами Верхние Поля и Капотня.

"Южная рокада свяжет четыре округа и 24 района столицы с населением около 2,7 млн человек", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы 15 августа объявил о запуске движения по двум эстакадам со съездами на внутреннюю сторону МКАД с Новоегорьевского шоссе и улицы Верхние Поля. Развязка упростит передвижение по городу для жителей юго-восточных районов – Люблино, Капотня и Марьино.

Ключевым проектом дорожного строительства является Московский скоростной диаметр (МСД). Трасса длиной 68 километров соединит крупные вылетные магистрали на севере и юго-востоке столицы.

В Москве с 2011 года в Москве построили более 1,2 тысячи километров дорог. В эксплуатацию введено 359 искусственных сооружений.

28 сентября 2023, 15:23
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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