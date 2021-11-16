Новое здание школы в московском районе Сокол введут в эксплуатацию в 2022 году

Строительство нового здания для школы № 1252 должно завершиться до начала 2022-2023 учебного года.

В Москве ведется активное строительство новых школ. Их оснащают по высшему столичному разряду. Также возводятся учебные корпуса для уже существующих общеобразовательных учреждений.

В районе Сокол сейчас строится новое здание для школы № 1252 имени Сервантеса – образовательного комплекса с углубленным изучением испанского языка. Учреждение посещают две тысячи детей.

В новый учебный корпус, строительство которого завершится в 2022 году, переведут учащихся 8-11 классов. Пока же их занятия проходят в зданиях на Дубосековской улице и Волоколамском шоссе.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, решение о строительстве нового учебного корпуса для школы № 1252 было принято после многочисленных просьб руководства учреждения, детей и родителей.

"Школа предназначена для старшеклассников, поэтому, я думаю, что все самые новые технологии, необходимые для образования, будут здесь заложены. И робототехнические лаборатории, и лаборатории для естественных наук, и медиацентр, и так далее", – сообщил градоначальник.

Собянин поручил закончить строительство здания и ввести его в эксплуатацию до 1 сентября, чтобы дети начали учебный год уже в новом корпусе.

Возводить строение начали в августе 2020 года. Весной пришлось на некоторое время приостановить работы, поскольку при разработке грунта были обнаружены древние захоронения. Как только научные исследования завершились, строительство продолжилось.

В настоящий момент специалисты занимаются отделкой помещений, благоустройством прилегающей территории, а также работают над фасадами. Помимо кабинетов робототехники и домоводства, здесь будут спортивные залы с раздевалками и душевыми, актовый зал, библиотека, радиоузел, столовая.

Во дворе обустроят спортивную площадку с резиновым покрытием, зону отдыха с игровой площадкой, дорожками и скамейками, разобьют клумбы, цветники и газоны, высадят деревья и декоративные кустарники.

Кстати, в течение следующих трех лет в Москве планируют построить около 140 новых зданий школ и детских садов. Порядка 80 объектов будет возведено за счет городского бюджета, почти 60 – за счет инвестора. Также продолжится работа по благоустройству школьных территорий.