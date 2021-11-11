В крупном ЖК в Мневниковской пойме построят школу и детский сад

Певицу Дорофееву экстренно госпитализировали Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Четверг
11 ноября
Лента новостей
21:49
Опухшая Заворотнюк вызвала оторопь
21:16
В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
20:46
В Москве автомобилист выстрелил в оппонента в ходе ссоры
20:39
Осчастливила: Федосеева-Шукшина прилюдно подарила квартиру обидчику
20:27
На юго-западе Москвы семейный конфликт закончился стрельбой
19:57
"Моль": сын врезал Соседову после слов о болезни Ротару
19:50
Состояние инфицированного Серова в больнице изменилось
19:23
Ковальчук о первой близости с Харламовым: "Было весело!"
19:19
После перевода в больницу объявивший голодовку Саакашвили попросил помощи медиков
18:58
Под Нижним Новгородом на трассе перевернулся автобус
18:16
Бывший министр здравоохранения Украины обвинил Зеленского в издевательстве над врачами
18:15
Оставшийся с миллионными долгами Прилучный не возражал поделившей имущество Муцениеце
17:58
Подвергнутая испытанию Бузова публично разревелась
17:50
Зверская смерть: рэпера Картрайта могли расчленить заживо
17:47
Прогуливающегося по обочине оживленной трассы тигра сняли на видео в России
17:44
В Новосибирске сотни людей не могут вылететь на отдых в Египет
17:36
Упавшая на колени Волочкова в кружевном белье заговорила о религии
17:33
Обругавший ленивых актеров автор "Полицейского с Рублевки" взялся за продолжение "Подслушано"
17:24
Анфиса Чехова показала голое тело после скандала с ретушью
17:22
В России в очередной раз подскочат цены на новостройки
17:01
Начала жизнь с нуля: гопница из Comedy Woman оказалась у разбитого корыта
16:57
"Как он смотрит!": Редкий снимок Кожевниковой с мужем вызвал шок
16:52
"Внутренняя злость": Почему муж кричит на сглупишвую Кудрявцеву
16:51
Раскрыт баснословный гонорар Генри Кавилла за съемки в новой части "Ведьмака"
16:46
"Пару раз было просто так": Муцениеце рассказала о сексе после развода с Прилучным
16:42
София Ротару пропала после громкого скандала
16:30
"Пирожок наружу": вывалившая дряблое голое тело Собчак подверглась травле
16:19
В Солнечногорске таксист врезался в жилой дом
16:14
Уход мужа к молодой и депрессия: третий развод доконал звезду "Клона"
16:14
Новые данные о переломанной в ДТП Сафоновой: Проведет в корсете до месяца
16:11
"Аж страшно": Посиневшую Волочкову заподозрили в смене пола
15:49
Цыганова безжалостно приложила Моргенштерна: Кучка навоза
15:36
"Если бы не два моих парня": Высоцкая показала фото с ласковой девочкой
15:36
Наплевавшая на семью дочь Урганта стала фриком
15:35
Придется попотеть: Семенович трясет с мужика 5 миллионов в месяц
15:30
Васильев воззвал к простушке-Пелагее: Надо поработать со стилистами
15:28
Как сложилась жизнь актера Бориса Смолкина после "Моей прекрасной няни"
15:02
"Перекушу горло и убью!": Васильева пригрозила дилетанту Садальскому за детей
14:54
Избраннице Гарика Харламова пригрозили сломанной шеей
14:54
Собчак влезла в скандал с Моргенштерном после слухов об увольнении: Хорошая мина при плохой игре
14:42
"Нужно уходить": Вышвырнутая Кудрявцева приняла скандальное решение
14:37
QR-коды в транспорте и магазинах: в правительстве заговорили об экстренных антиковидных мерах
14:19
Не дала: Решетова отвернулась от "сосущейся" с Ивлеевой Собчак
14:14
Кеосаян откровенно о работе с Железняк из "Сватов": Это беда!
14:05
Песков допустил введение новых ковидных ограничений в России
13:55
Названы города Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу
13:50
Плохая примета: почему женщинам нельзя держать дома кактус
13:47
В Совфеде хотят запретить западным авиакомпаниям летать в Россию
13:40
"Надо лечиться": заговорившей о жуткой болезни Кончаловской не могут поставить диагноз
13:39
"Источник ужаса": Похоронившего жену Шепелева настигла смертельная болезнь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе
"Запредельное зло поперло": вдова известного актера плюнула в деспотичную Доронину за самодурство
"Будем бороться вместе": Шаляпин нанял красавицу-блондинку для защиты обвиненной во взятках матери
Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину из-за кризиса с мигрантами
"Я не безумец": Лукашенко пришлось подтверждать свою вменяемость из-за ситуации на границе с Польшей
"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В крупном ЖК в Мневниковской пойме построят школу и детский сад

В крупном ЖК в Мневниковской пойме построят школу и детский сад

Здания дошкольного и общеобразовательного учреждения в новом жилом комплексе рядом со станцией метро "Терехово" перейдут на баланс города.
прочитано 102 раза

В Москве крупные жилые комплексы сразу строятся со школами и детскими садам, чтобы горожане даже не думали о такой проблеме, как очередь в дошкольные и общеобразовательные учреждения. Построив социальный объект, инвестор передает его в собственность города.

ПО ТЕМЕ

Около 70 новых социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2021 году

В Московском и Сосенском достроили школы на тысячу мест

Так, в крупном жилом комплексе в Мневниковской пойме возведут школу и детский сад. Сейчас застройщик занимается проектированием зданий. Как только объекты будут построены, их тоже передадут городу.

Школу смогут посещать до 800 учащихся. В четырехэтажном здании будут не только учебные классы, но и актовый и спортивный залы, библиотека, лаборантские и классы для робототехники. Оно будет принадлежать школе № 2030, которая известна как "Школа будущего".

Детский сад будет рассчитан на 125 воспитанников. Согласно плану, в двухэтажном здании расположатся музыкальный зал, многофункциональный спортивный зал, кабинеты для кружковой деятельности.

Жилой комплекс строят в южной части Мневниковской поймы на площади более 40 гектаров. Здесь возведут не только жилые дома, школы и детские сады. На территории также появятся спортивные объекты: глубоководный бассейн, открытые теннисные корты, серфинг-парк, а также дорожки для скандинавской ходьбы, бега и прогулок.

Местные жители смогут похвастаться удобным расположением своих домов. Скоро здесь откроется станция метро "Терехово" Большой кольцевой линии. К тому же в 10 минутах езды находится деловой центр "Москва-Сити", а в 15-ти – Садовое кольцо. Дизайн ЖК разработан британским архитектурным бюро LDA Design.

Ранее "Дни.ру" писали о строительстве другого жилого комплекса. На улице Кржижановского возведут две башни по проекту знаменитого голландского бюро UNStudio, возглавляемого Беном ван Беркелем.

Авторы решили совместить наследие района, современную архитектуру и заботу об экологии. Две башни соединятся озелененными террасами, которые добавят ценности квартирам с выходом на крышу. Жители смогут обустроить сад, оранжерею. В ЖК будут магазины, постаматы, инфраструктура для ресайклинга, хранения велосипедов и многое другое.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Автор: 11 ноября 2021, 19:51 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Болезни, обнищавшая семья и провал с досрочным освобождением: как живет Ефремов в колонии

Что стало с артистом в тюрьме
Шоу-бизнес

Малахов заговорил о смерти на фоне слухов о тяжелой болезни

Шоумен старается не унывать
Шоу-бизнес

"Путь через постель – самый короткий": неожиданные откровения Цой об альфонсах и геях на сцене

К певице "подкатывали" лесбиянки
Шоу-бизнес

Разочаровавшийся в любви Газманов заговорил о конце

В личной жизни артиста не все просто

Гороскоп

11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года

Здоровье

QR-коды в транспорте и магазинах: в правительстве заговорили об экстренных антиковидных мерах
Песков допустил введение новых ковидных ограничений в России
Названы города Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу
В России вновь насчитали больше 40 тысяч случаев коронавируса за сутки

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
В Новосибирске сотни людей не могут вылететь на отдых в Египет
Названы города России с самыми снежными зимами
Академии "Маяк" "Росатома" присвоили имя академика Сахарова
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+