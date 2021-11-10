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Около 70 новых социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2021 году

Около 70 новых социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2021 году

План по вводу жилья в эксплуатацию перевыполнен на треть.
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Социальная инфраструктура в Москве развивается. В столице строятся современные школы и детские сады, удобные поликлиники и спортивные комплексы. За последние 10 месяцев в Москве запущено 68 новых социальных объектов: 21 школа, 21 детский сад, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 объектов спорта и два – культуры.

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Некоторые здания были построены за счет инвестора. После того, как объекты были сданы, они перешли на баланс города. На возведение других строений выделялись средства из бюджета Москвы. "Развитие социальной инфраструктуры столицы всегда было одной из наших основных задач", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в 2021-м Москва перевыполнила план по вводу жилья в эксплуатацию на треть. С начала года в городе ввели свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости. Заммэра сообщил, что с января по октябрь удалось опередить годовой уровень прошлого года по старту эксплуатации недвижимости. В 2020-м этот показатель составил 10,8 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось о завершении строительства школы в одном из поселений Новой Москвы – Сосенском. Учебное заведение рассчитано на 1 125 мест. Образовательное учреждение уже открыто. Сейчас школу посещают учащиеся 1-4 классов, а с 29 ноября начнутся занятия для 5-11 классов.

А в столичном районе Покровское-Стрешнево недавно построили спорткомплекс "Чкалов Арена". Он стал ядром спортивного кластера на территории бывшего Тушинского аэродрома. Как отмечал мэр города Сергей Собянин, открытие такого центра важно как для профессиональных спортсменов, так и для местных жителей, которые тоже будут посещать этот объект.

В юго-восточном районе Зябликово в этом году появилась новая поликлиника (Ореховый бульвар, дом 28). Она рассчитана на 420 посещений в смену. В медучреждении есть необычная и очень важная специализация – оказание помощи людям, которые подверглись негативному воздействию на радиационно-опасных производствах.


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Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Автор: 10 ноября 2021, 21:41 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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