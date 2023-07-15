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7 признаков идеальной футболки на лето

7 признаков идеальной футболки на лето
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В каждом гардеробе есть место хотя бы одной модной вещице. Какой должна быть футболка – рассказала стилист Мария Абабкова.

Летом 2023 года можно позволить себе расслабиться: обойдемся без замысловатой одежды странных форм и кричащих оттенков. Легкие натуральные ткани в тренде, а они к лицу женщинам всех возрастов и пропорций. Но в нарядах, как и везде, должен быть баланс. Нужно уделять внимание деталям.

Сайт VSE42.RU пишет об универсальном изделии, которое стилист советует в этом сезоне. Такая вещь в гардеробе облегчает жизнь модницам, поскольку многофункциональна и сочетается с большинством вещей. Считаем, она должна быть качественной, чтобы служила долго, и не обязательно брендовой.

Итак, 7 признаков идеальной футболки на лето

1. Цвет — белый.

2. Принт — отсутствует.

3. Крой — свободный.

4. Рукав — просторный, чуть ниже бицепса.

5. Посадка изделия — по фигуре.

6. Длина футболки — умеренная.

7. Материал — плотный.

Эта полезная инструкция поможет при походах по магазинам и в процессе онлайн-шоппинга. Во время примерки помните о главном: футболка должна быть удобной и приносить радость.

Отложите одежду, к которой не лежит душа, ведь где-то вас точно ждет та самая — идеальная. Желаем приятных покупок и стильных нарядов по размеру!

15 июля 2023, 06:10
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023

Фото: Дни.ру
Фото: unsplash.com / Дни.ру
Фото: unsplash.com
Фото: Дни.ру
Фото: unsplash.com / Дни.ру

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