Выпускникам рассказали, как построить карьеру в области моды

В рамках Московской недели моды состоялась лекция о том, как построить карьеру в области моды. Журфак МГУ, НИУ ВШЭ, Национальный институт дизайна, Британская высшая школа дизайна и РГУ им. А. Н. Косыгина рассказали, какие профессии есть в моде сегодня и как в них прийти: от дизайна и создания коллекций до медиа, продвижения, работы с брендами и кино.

Главный совет, который звучал на разных сессиях, – начинать получать практический опыт в профессии как можно раньше. Эксперты ВШЭ отметили, что работодатели ищут специалистов с системным мышлением и техническими навыками. Портфолио стоит собирать с первого курса, уметь работать с брифом заказчика и продвигать свои работы через короткие видео в соцсетях.

Отдельно говорили об искусственном интеллекте, и выводы оказались разными для разных профессий. Будущим журналистам на сессии журфака МГУ под модерацией декана факультета Елены Вартановой советовали учиться писать быстро и самостоятельно, без помощи нейросетей. Национальный институт дизайна, напротив, показал цифровые коллекции, созданные с помощью 3D-моделирования и ИИ-инструментов. Такой подход экономит бюджет и материалы. Для эффективного погружения в профессию главный редактор журнала "Мнение редакции*", журналист, автор и ведущий шоу "ALEKÓ In My Bag" Алеко Надирян предложил запустить творческую мастерскую "Мнение редакции" прямо на базе журфака МГУ.

В РГУ им. Косыгина абитуриентам посоветовали выбирать вуз под свою цель, будь то кутюр или массовый рынок, и не пропускать дни открытых дверей. Британская высшая школа дизайна вместе со своими лучшими выпускниками рассказала слушателям о том, с чего дизайнер начинает коллекцию, и четыре способа перевести идею в одежду.

Завершила день лекция руководителя комплекса костюма и реквизита Киностудии им. Горького Натальи Симоновой о моде в кино. Она призвала активнее привлекать модную индустрию к кинопроизводству и пригласила всех слушателей, включая будущих дизайнеров, к сотрудничеству в новый профильный шоурум, открывшийся на Киностудии Горького.

Седьмая Московская неделя моды прошла с 26 сентября по 1 октября в ЦВЗ "Манеж". Организатор Московской недели моды и Саммита моды БРИКС+ – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.