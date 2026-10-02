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Пятница 2 октября

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Выпускникам рассказали, как построить карьеру в области моды

Выпускникам рассказали, как построить карьеру в области моды
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В рамках Московской недели моды состоялась лекция о том, как построить карьеру в области моды. Журфак МГУ, НИУ ВШЭ, Национальный институт дизайна, Британская высшая школа дизайна и РГУ им. А. Н. Косыгина рассказали, какие профессии есть в моде сегодня и как в них прийти: от дизайна и создания коллекций до медиа, продвижения, работы с брендами и кино.

Главный совет, который звучал на разных сессиях, – начинать получать практический опыт в профессии как можно раньше. Эксперты ВШЭ отметили, что работодатели ищут специалистов с системным мышлением и техническими навыками. Портфолио стоит собирать с первого курса, уметь работать с брифом заказчика и продвигать свои работы через короткие видео в соцсетях.

Отдельно говорили об искусственном интеллекте, и выводы оказались разными для разных профессий. Будущим журналистам на сессии журфака МГУ под модерацией декана факультета Елены Вартановой советовали учиться писать быстро и самостоятельно, без помощи нейросетей. Национальный институт дизайна, напротив, показал цифровые коллекции, созданные с помощью 3D-моделирования и ИИ-инструментов. Такой подход экономит бюджет и материалы. Для эффективного погружения в профессию главный редактор журнала "Мнение редакции*", журналист, автор и ведущий шоу "ALEKÓ In My Bag" Алеко Надирян предложил запустить творческую мастерскую "Мнение редакции" прямо на базе журфака МГУ.

В РГУ им. Косыгина абитуриентам посоветовали выбирать вуз под свою цель, будь то кутюр или массовый рынок, и не пропускать дни открытых дверей. Британская высшая школа дизайна вместе со своими лучшими выпускниками рассказала слушателям о том, с чего дизайнер начинает коллекцию, и четыре способа перевести идею в одежду.

Завершила день лекция руководителя комплекса костюма и реквизита Киностудии им. Горького Натальи Симоновой о моде в кино. Она призвала активнее привлекать модную индустрию к кинопроизводству и пригласила всех слушателей, включая будущих дизайнеров, к сотрудничеству в новый профильный шоурум, открывшийся на Киностудии Горького.

Седьмая Московская неделя моды прошла с 26 сентября по 1 октября в ЦВЗ "Манеж". Организатор Московской недели моды и Саммита моды БРИКС+ – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2026, 18:55

BRICS+ Fashion Summit соберет представителей fashion-индустрии более чем из 60 стран

BRICS+ Fashion Summit соберет представителей fashion-индустрии более чем из 60 стран
Четвертый международный BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 по 30 сентября в концертном зале "Зарядье". Организаторы опубликовали деловую программу, в которую вошли сессии о локальных брендах, потребительском поведении, инвестициях, искусственном интеллекте, цифровых технологиях и культурном наследии. Расписание мероприятий программы будет дополняться. Среди ключевых спикеров — Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава RWB, Антон Летушев, генеральный директор Melon Fashion Group, Алена Ахмадуллина, основатель бренда Alena Akhmadullina, Ольга Бузылёва, директор дивизиона «Потребительские товары» СИБУР» и другие.

Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина

Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина
26 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" открылась седьмая Московская неделя моды, которая вновь собрала талантливых дизайнеров не только из разных регионов России, но и из более чем 10 стран. В течение шести дней пройдет около 100 показов, а также лекции от ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. «На подиуме, в шоуруме и на маркете свои коллекции представят более 350 дизайнеров.

Что показали на Московской неделе моды: выбор редакции

Что показали на Московской неделе моды: выбор редакции
Московская неделя моды снова собрала всё лучшее, что есть в российской моде: дизайнеров из разных регионов, громкие имена и новые лица, которые заявляют о себе всё увереннее. В этом сезоне на подиумах сошлись лирика и деконструкция, ретро-футуризм и чистая элегантность – и за каждой коллекцией стояла своя идея, доведенная до конца. Рассказываем о брендах, которые советуем запомнить. Показ проекта «Сделано в Москве» (Москва)Коллективный показ в рамках Московской недели моды прошел уже во второй раз.

Эксперты раскрыли, что на самом деле ждет российскую моду

Эксперты раскрыли, что на самом деле ждет российскую моду
Московская неделя моды – это не только красивые проходки по подиуму и вспышки камер. На Московской неделе моды прошел VK Лекторий — специальная программа, где почти 100 экспертов и лидеров мнений в области моды за шесть дней поделились опытом и знаниями с будущими и действующими специалистами индустрии.

На Московской неделе моды обсудили инструменты развития брендов через маркетплейсы

На Московской неделе моды обсудили инструменты развития брендов через маркетплейсы
В рамках Московской недели моды акселерационная программа Wildberries — "Платформа роста" — провела паблик-ток, посвященный инфраструктуре поддержки фешен-бизнеса.

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