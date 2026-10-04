В Москве подвели итоги модного Саммита БРИКС+

В Москве завершился четвертый BRICS+ Fashion Summit. С 28 по 30 сентября в МКЗ "Зарядье" представители модной индустрии более чем из 60 стран обсуждали, как меняется мировой рынок и какие возможности открываются для локальных брендов.

Встреча объединила дизайнеров, руководителей компаний и профессиональных ассоциаций, байеров, ритейлеров, экспертов и журналистов. Саммит состоялся в рамках Московской недели моды.

Что определит будущее модной индустрии

В заключительный день Саммита прошла пленарная сессия "Макроэкономика моды. Какие мегатренды будут определять развитие индустрии?". Ее участники рассмотрели изменения в мировой экономике, демографические процессы, развитие искусственного интеллекта и новые привычки покупателей. Отдельное внимание уделили перестройке цепочек поставок и перспективам сотрудничества между странами БРИКС+.

В обсуждении участвовали заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор Trend Island Николай Константинов, глава RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким, старший вице-президент и директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин, вице-президент Китайской ассоциации моды Се Фанмин, основатель и генеральный директор Modest Fashion Weeks by Think Fashion Озлем Шахин и попечитель Фонда моды Айсель Трудел.

Максим Орешкин выделил три группы факторов, которые влияют на развитие отрасли: геоэкономику, демографию и технологии. По его оценке, усиление стран БРИКС+ меняет привычное распределение ролей на мировом рынке. Дизайн, производство, инвестиции и продажи постепенно перестают концентрироваться в небольшом числе государств, а региональные центры приобретают больше самостоятельности. При этом западные бренды, технологии и капиталы сохраняют свое присутствие, но международное взаимодействие становится более разнообразным.

Параллельно меняется аудитория модных компаний. Старение населения и особенности поведения молодых покупателей заставляют бренды заново оценивать потребности клиентов и подходы к созданию коллекций.

Технологические перемены Орешкин связал прежде всего с искусственным интеллектом. Его применение расширяется на всех этапах работы – от изучения спроса и разработки дизайна до закупок, производства, рекламы и общения с покупателем. По мнению спикера, такие решения должны помогать человеку реализовывать идеи и сохранять авторский взгляд. Благодаря новым инструментам даже небольшие команды получают доступ к возможностям, которыми раньше располагали главным образом крупные компании.

Российские бренды и новые рынки

Кирилл Дмитриев отметил, что изменения в индустрии создают условия для роста новых компаний и международного продвижения российских марок. Он предложил владельцам нишевых брендов заранее продумывать развитие бизнеса: от работы на внутреннем рынке до выхода в страны БРИКС и дальнейшего расширения присутствия.

По его словам, инвесторы с Ближнего Востока проявляют интерес к проектам, в которых творческая составляющая сочетается с технологиями, продуманной логистикой и гибким управлением. Особенно перспективными он назвал решения на стыке моды и ИИ, включая виртуальную примерку, персонализацию и изготовление продукции с учетом индивидуальных пожеланий покупателя.

Дмитриев также обратил внимание на интерес к российской культуре и моде в странах БРИКС и на отдельных западных рынках. Он подчеркнул, что отечественные компании не только занимают ниши, освободившиеся после ухода зарубежных игроков, но и развивают продажи за пределами России, усиливая внимание к стране через свои коллекции.

Айсель Трудел говорила о необходимости последовательной работы с иностранными партнерами. По ее оценке, в России уже есть марки, способные выйти на международный рынок. Однако для этого важно отвечать требованиям зарубежных покупателей к качеству изделий, срокам поставок и регулярности обновления ассортимента.

Одним из способов продвижения она назвала совместную организацию шоурумов и бай-сессий с международными партнерами. Такие форматы помогают поддерживать интерес к российским коллекциям и развивать постоянные деловые связи. Трудел также отметила, что дизайнеры могут передавать культурные ценности и российскую идентичность через современный продукт, избегая буквального воспроизведения сувенирных мотивов.

Се Фанмин рассказал о перспективах российско-китайского сотрудничества. По его словам, рынок КНР открыт для российских товаров, а покупатели все чаще интересуются качественными локальными марками с узнаваемым стилем. Российское искусство, театр и народное творчество, отметил он, вызывают отклик у китайской аудитории и могут стать основой для совместных проектов дизайнеров двух стран.

От обсуждений к совместным проектам

Андрей Гурьев представил работу российской части Делового совета БРИКС по развитию связей между компаниями стран объединения. Среди приоритетов он назвал решение вопросов логистики, расчетов и других трудностей, которые мешают заключать и исполнять сделки.

Он поддержал предложение Фонда моды создать отраслевую подгруппу по индустрии моды и цепочкам создания стоимости при российской части Делового совета. Ее работа будет строиться вокруг конкретных проектов и запросов бизнеса. В одних случаях компаниям потребуется помощь в поиске партнеров, в других – решение вопросов регулирования. Проблемы, затрагивающие несколько государств, смогут рассматриваться на уровне БРИКС.

Для сбора таких запросов российская часть Делового совета запускает цифровой реестр бизнес-инициатив и барьеров. По словам Гурьева, участие зарубежных партнеров позволит упростить взаимные закупки, совместное производство и выход на рынки стран объединения. Задача этой работы – сделать условия сотрудничества понятнее и помочь компаниям преодолевать организационные, правовые и финансовые препятствия.

Татьяна Ким также призвала переходить от разговоров о кооперации к действующим альянсам. В качестве примера она привела взаимодействие Wildberries с AliExpress и обозначила возможности дальнейшего сотрудничества российских и китайских платформ.

Обмен технологиями, ресурсами, опытом и аудиториями, по ее мнению, способен дать локальным маркам и молодым дизайнерам дополнительные инструменты для развития. Благодаря партнерству платформ бренды могут расширять продажи и находить покупателей на новых рынках.

Как искусственный интеллект меняет работу брендов

Владислав Крейнин рассказал об ИИ-решениях для модного бизнеса. По его словам, Сбер обслуживает около 19 тысяч компаний, которые работают в этой сфере и выходят на маркетплейсы.

Одним из ключевых направлений он назвал внедрение ИИ-агентов в связанные между собой бизнес-процессы. Такие инструменты могут участвовать в исследовании рынка, ценообразовании, разработке продукта, организации производства и логистики. Еще одна область применения – виртуальное тестирование будущих изделий.

Крейнин сообщил о создании платформы для креативных индустрий, призванной автоматизировать значительную часть рабочих задач. Это позволит авторам уделять больше внимания оригинальным идеям и их культурному содержанию. Затем решения можно будет быстро превращать в прототипы, проверять на моделях виртуальной аудитории, выпускать небольшими капсулами и при успешном результате переводить в промышленное производство.

Тема искусственного интеллекта звучала и на других площадках Саммита. Участники обсуждали, где проходит граница между технологической помощью и соавторством, как изменится производство в ближайшие пять лет и какие инструменты нужны брендам для работы на маркетплейсах. Отдельные дискуссии были посвящены "умному" шоппингу и новым способам взаимодействия с покупателем.

Во время обсуждений эксперты возвращались к вопросу о том, как ИИ влияет на весь путь продукта – от замысла до продажи. Особое внимание уделялось возможностям, которые эти технологии открывают для небольших команд и местных марок.

Культурное наследие как основа современного продукта

За три дня деловая программа объединила 26 сессий и пленарных заседаний. Помимо технологий, одной из общих тем стала культурная идентичность.

Эксперты рассматривали роль локальных традиций в мире глобальных цифровых платформ, обсуждали, кто сегодня формирует представления о моде и как брендам учитывать ценности своей аудитории. Отдельная сессия была посвящена превращению исторического наследия в современные изделия, востребованные за рубежом.

Программа показала, что взаимодействие моды с культурными институциями развивается в нескольких направлениях. На сессии "Мода как музейная ценность. Что отбирают и сохраняют ведущие музеи?" речь шла о сохранении и новом прочтении модного наследия. Дискуссия "В поиске вдохновения. Культурное наследие России XIX–XX веков" была посвящена историческим источникам, к которым обращаются художники и дизайнеры.

Вопрос о том, как традиция становится частью актуального продукта, обсуждался на встречах "Роль традиционных ремесел в современной моде" и "Культурный код. От музейных архивов к международной экспансии". Участники говорили не только о создании вещей, но и об их продвижении на новых рынках.

Какая поддержка нужна модным компаниям

Еще одним направлением программы стали инвестиции и инфраструктура развития брендов. На сессии "Инвестиции в креативные индустрии. Может ли мода конкурировать со стартапами?" эксперты обсуждали оценку проектов с учетом их творческого потенциала, коммерческих перспектив и возможностей роста.

Во время дискуссии о поддержке локальных марок участники отметили различие их потребностей. Молодым компаниям важны инструменты для запуска и первых этапов развития, тогда как сформировавшиеся бренды ищут возможности увеличивать масштабы бизнеса и выходить на экспорт.

Для международной работы необходимы понятные правила, процедуры сертификации, логистика и механизмы поиска партнеров. Одним из практических итогов Саммита стало решение о формировании отраслевой подгруппы при российской части Делового совета БРИКС, которая займется вопросами модной индустрии и цепочек создания стоимости.

Участники рассматривали моду как значимую часть экономики стран БРИКС+. Отрасль связана с текстильным производством, выпуском оборудования, транспортировкой товаров и цифровыми торговыми платформами. Она обеспечивает занятость, поддерживает смежные направления бизнеса и помогает сохранять традиционные материалы, ремесла и производственные приемы.

По прогнозу АСИ, к 2030 году доля модной индустрии в ВВП России может составить 0,46%. Выручка сектора способна превысить 1,2 трлн рублей, а экспорт – достичь 4,36 млрд долларов. Эти оценки отражают одновременно экономический потенциал отрасли и ее значение для сохранения и современного прочтения культурного наследия.

Международная площадка для профессионального общения

Зарубежные гости отметили организацию Саммита, содержание деловой программы и возможность обмениваться опытом с коллегами из разных стран.

Директор Средиземноморской недели моды в Валенсии Серхио Пуч назвал событие одним из наиболее сильных в индустрии по уровню организации. Главным его преимуществом он считает объединение представителей разных культур.

Основатель и генеральный директор американской Noir Fashion Week Николь М. Бесс подчеркнула значение BRICS+ Fashion Summit для мирового профессионального сообщества и назвала Москву подходящим местом для такой встречи.

Основательница и генеральный директор Международной палаты моды Малайзии Джей Ишак отметила возможность совместно обсуждать проблемы, тенденции и перспективы отрасли. По ее оценке, площадка помогает искать пути развития модной индустрии в странах БРИКС и государствах-партнерах.

Медиа и выставка

С 28 по 30 сентября на Саммите работали более 650 представителей медиа. На площадке действовала телевизионная студия международного российского телеканала RT, журналисты которого записали 23 полноформатных интервью с участниками из разных стран.

Все три дня в фойе "Зарядья" проходила выставка "Хохлома × российские дизайнеры". Экспозиция показывала, как традиционный промысел может вдохновлять создателей современной одежды, аксессуаров, мебели и украшений. Посетители могли познакомиться с продукцией бренда "Хохлома" и приобрести изделия.

Выставка дополнила обсуждения культурного наследия и способов его представления современной аудитории.

BRICS+ Fashion Summit проходил одновременно с VII Московской неделей моды, которая состоялась с 26 сентября по 1 октября в Центральном выставочном зале "Манеж". Организатор Саммита – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.