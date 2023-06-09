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Пятница 9 июня

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Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023

Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023
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Виктория Хандус

Виктория Хандус

 Диктатор хорошего вкуса и ваш лучший проводник в мире моды. Окончила академию fashion-стилистов PSFA, работала на главном телеподиуме России – в шоу "Модный приговор" на Первом канале.

Если вы не подготовили гардероб для прогулок под солнцем, то самое время это исправить. Рассказываем о самых главных трендах лета 2023.

Кроп-топы и бра

Кажется, за время холодов все порядком устали от футболок, рубашек и блузок. Этим летом заменяем их на кроп-топы и бра. Не бойтесь покупать модели в бельевом стиле. Да, это смело, но зато восхищенные взгляды вам обеспечены. Подобные вещи можно сочетать с чем угодно: брюками, джинсами, шортами и юбками.

Фото: Дни.ру

Корсеты

Если хочется предать образу романтики, то корсеты вам в этом помогут. Их можно сочетать с как с юбками, так и джинсами или шортами. Можно поискать шикарные комбинезоны и платья с этой женственной деталью. А еще стилизовать рубашку или футболку, надев корсет поверх.

Фото: unsplash.com / Дни.ру

Вырезы

Образы с вырезами и разрезами в тренде уже не первый сезон. Они могут быть в разных местах: в районе груди, ног, рук, талии, бедер. В общем, можете смело фантазировать.

Фото: unsplash.com

Длина мини

Экстремально короткая длина не оторвет от вас глаз. Можете выбрать то, что вам по душе – юбку, шорты или платье.

Фото: unsplash.com / Дни.ру

Длина макси

Если вы не относите себя к любителям коротких юбок, то этим летом тренды подстроились под вас. Сегодня образы с платьями и юбками в пол подойдут не только для выходов в свет. Сдержанная сексуальность и элегантность делают этот предмет гардероба идеальным для повседневной жизни.

Фото: Дни.ру

Брюки карго

Модели с широкими штанинами и очень крупными карманами – настоящий мастхэв этого сезона! Брюки очень удобные, а эффектный низ можно смело сочетать практически с любым верхом и обувью.

9 июня 2023, 08:00
Фото: unsplash.com
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Фоторепортаж

Модная верхняя одежда на весну 2023: Самые стильные варианты

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com
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