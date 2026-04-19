Что показали на Московской неделе моды: выбор редакции

Московская неделя моды снова собрала всё лучшее, что есть в российской моде: дизайнеров из разных регионов, громкие имена и новые лица, которые заявляют о себе всё увереннее. В этом сезоне на подиумах сошлись лирика и деконструкция, ретро-футуризм и чистая элегантность – и за каждой коллекцией стояла своя идея, доведенная до конца. Рассказываем о брендах, которые советуем запомнить.

Показ проекта «Сделано в Москве» (Москва)

Коллективный показ в рамках Московской недели моды прошел уже во второй раз. Стилистами показа вновь выступили Миша и Китти, которые создали свыше 50 образов, составленных из товаров более 35 локальных брендов – представителей малого и среднего бизнеса, участвующих в проекте «Сделано в Москве». Среди них – производители одежды Kolesman, Lubovi, Triumvirate, Victoria Andreyanova, Masterpeace, Sveta Rodina / Света Родина, Vassa&Co, Solangel, Gapanovich, Granny's, Мурмуризм и многие другие, дизайнеры сумок и аксессуаров Madame Chatelet, Pepfer, Svyazat, Création Pôle и другие. Показ посетили гости из мира моды, в том числе Лилия Рах, телеведущая, байер, Sauvage Group, стилист и телеведущая Лина Дембикова, эксперты моды Алексей Сухарев, Мария Червоткина, Александра Буримова, Анастасия Анисимова, Яна Короед и др. Один из стильных образов показа в качестве модели представила Виктория Петрова.

IgorGulyaev (Санкт-Петербург)

Завершал шестой день Московской недели моды бренд IgorGulyaev, представив коллекцию «В твоих объятиях». Игорь Гуляев, создатель модного дома, вдохновлялся темой эмоциональной близости и тихой силой, которую несут человеческие отношения. Чтобы передать чувства защищенности и гармонии, креативный директор обратился к пластичным силуэтам, мягким фактурам и приглушенной палитре. В качестве акцентных элементов выступили меховые шапки-ушанки, головные уборы из разных эпох, пушистые накидки, акцентные кейпы и 3D-аппликации.

Alexander Varlakov (Владивосток)

Модный ансамбль красок и принтов презентовал владивостокский бренд Alexander Varlakov. В линейке представлены неожиданные цветовые сочетания — блестяще-сапфировый с оранжевым и темно-оливковым, аквамарновый с яблочным, баклажановый с черным. Палитру пополнили и моно-образы в насыщенных гаммах: апельсиновый, алый, морской, хаки. В качестве принтов выступили гороховый и флористические мотивы.

Ателье Аргир / Atelier Argear

В рамках Московской недели моды экспериментальную коллекцию представил бренд «Ателье Аргир». В основу линейки легли асимметричные силуэты, декоративные трещины, формы в виде «гриба» и элементы защитной одежды и брони.

Zlata Peczkowska (Москва)

Основательница одноименного бренда Злата Печковская представила коллекцию, вдохновленную гармонией и многообразием природы. Ее визуальный язык строится на игре текстур: перья, бахрома, сетка и полупрозрачные ткани соседствуют с плотными материалами, создавая эффект живых, непрерывно меняющихся форм. Асимметрия, необработанные края и деконструкция подчеркивают мотивы движения и роста. Палитра объединяет мягкие пастельные тона с темными акцентами. Силуэты меняются от приталенных до многослойных.

Julia Dalakian (Москва)

Московский модный дом Julia Dalakian представил осенне-зимнюю коллекцию под названием «Драма Шик». Микс гротеска, глубоких оттенков, акцентных элементов, дерзких фрагментов и изящных линий создают контраст между разными настроениями. Приглушенные природные гаммы: графитовый, глиняный, серо-голубой, болотный, — сочетаются с мятными, пыльно-розовыми и бежевыми палитрами. Отдельное внимание привлекли авторские акценты в виде уникальных аппликаций и необычного оформления швов. В коллекции присутствуют некоторые образы из предстоящей премьеры спектакля Приморского Драматического Театра им. М. Горького «Великий Гэтсби. Прощание». Юлия Далакян, основательница одноименного бренда, выступает в спектакле художником по костюмам.