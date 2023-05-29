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Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город?

Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город?
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Aлександр Кузиков

Aлександр Кузиков

 главный визуальный мерчандайзер и стилист интернет-магазина Shopping Live

Дача часто ассоциируется с расслабленной атмосферой. Но это не означает, что ваш вид должен быть небрежным или неаккуратным. Даже во время отдыха за городом можно выглядеть привлекательно и модно.

"Нет" старым и поношенным вещам

Первое правило, которое следует помнить при выборе дачного гардероба: избегайте растянутых, порванных и выцветших вещей. Дача — это место вашего отдыха, и вам необходимо чувствовать себя комфортно и уверенно. Ваша внешность отражает вашу личность, и вы заслуживаете того, чтобы выглядеть потрясающе, независимо от местонахождения. Дачный гардероб должен быть свежим и аккуратным. Приятные цвета, качественные ткани и актуальные модели — вот что должно быть в основе гардероба для поездок за город.

Комфорт — залог успеха

Скорее всего, на даче вам предстоит активно проводить время. Неважно, собираетесь ли вы заниматься садоводством, готовить на открытом воздухе или проводить время с семьей и друзьями. В любом случае лучше избегать слишком тесных или неудобных нарядов. Отдавайте предпочтение простым силуэтам и натуральным тканям. Например, изделия из хлопка или льна позволят вашей коже дышать даже в жаркие дни. Легкие платья, шорты и топы с оверсайз-рубашками будут идеальным выбором для создания стильного и удобного образа на даче. На прохладный вечер стоит взять трикотажный костюм прямого фасона и стеганую жилетку, мягкие джоггеры с толстовкой или джинсы свободного кроя с футболкой и трендовым бомбером.

Выбор цвета

На даче можно экспериментировать с яркими и пастельными цветами, которые отлично сочетаются с природной средой. Розовый, мятный, лимонный, лавандовый и другие актуальные оттенки привнесут свежесть и жизнерадостность. Если вы хотите добавить заряд бодрости себе и своему аутфиту, то за городом дайте волю фантазии, примеряя яркие оттенки, сочетая их между собой или с более спокойными тонами. Используйте природные узоры, например цветочные или анималистические принты, чтобы вдохнуть в атмосферу настроение природы. Но в первую очередь выбирайте те цвета, которые подчеркнут вашу индивидуальность и будут хорошо смотреться с вашей внешностью.

Практичная обувь

Удобная обувь — один из важнейших элементов дачного образа. Резиновые сапоги или сандалии с плоской подошвой могут быть отличным выбором, особенно если вы собираетесь гулять по саду или заниматься огородным творчеством. Выбирайте удобную обувь, которая защитит ноги и не будет скользить на мокрой траве или грязи. Если же хождения по грядкам или влажной земле не предполагается, то стоит присмотреться к кроссовкам со вставками из сетки или сандалиям на плоской подошве, которые декорированы под солому. Важно, чтобы обувь была легкой и хорошо фиксировала стопу — так проще избежать возможных травм или дискомфорта.

Аксессуары

Даже на природе вы можете подчеркнуть свой стиль при помощи аксессуаров. Например, широкая соломенная шляпа или трендовая панама станет функциональным и актуальным дополнением к вашему дачному образу. Солнцезащитные очки не только позволят вам лучше видеть в ясный день, но и сделают ваш лук завершенным. А украшения, выполненные в природных оттенках или с цветочными мотивами, точно добавят утонченности.

Забота о себе

Не забывайте о личной гигиене и уходе за собой. Здоровая кожа, ухоженные волосы и ногти всегда смотрятся привлекательно. Кроме того, обязательно используйте защиту от ультрафиолетовых лучей. Обязательно надевайте головные уборы и не забудьте нанести солнцезащитный крем на открытые участки кожи. Важно также учитывать погодные условия и выбирать одежду, которая соответствует температуре и влажности воздуха. Позаботьтесь о своем здоровье и хорошем самочувствии, и это отразится на вашей внешности.

29 мая 2023, 00:23
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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