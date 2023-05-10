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Среда 10 мая

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"Вписывается в любой стиль": зачем белая футболка каждой женщине

"Вписывается в любой стиль": зачем белая футболка каждой женщине
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И в пир, и в мир, и в добрые люди. Белая футболка в гардеробе творит чудеса.

В погоне за модными трендами не стоит забывать о классике, которую легко и удобно носить, а еще она не бьет по карману. Обычная белая футболка выручает девушек и дам во все времена. Правильное сочетание этого базового элемента гардероба с другими вещами — прямой путь к восхищению и комплиментам окружающих.

Женская одежда помогает представительницам прекрасного пола выразить свое "я". При этом белая футболка без принта из плотной ткани свободного кроя подойдет абсолютно каждой. В дуэте с костюмным жакетом она "освежает" деловой имидж, а в комплекте с синими джинсами делает повседневный образ лаконичным и выигрышным.

Кроме того, белая футболка может выгодно подчеркивать женскую красоту на торжестве. Об этом с gazetametro.ru поговорил эксперт по моде Роман Голубев.

"Белая футболка вписывается в любой стиль. Даже при выходе в свет на вечернее мероприятие она уместна. Здесь важно только чтобы остальные элементы образа выглядели по-вечернему. Для этого можно добавить яркие туфли, сумку с богатой фурнитурой", — советует специалист.

По составу лучше выбирать 100%-й хлопок. Овальная горловина в этом сезоне более предпочтительна, но это дело вкуса. И самое главное, что бы ни случилось, проверяйте чистоту одежды. Белая футболка с грязным пятном еще никого не красила, а прослыть в обществе неряхой проще простого.

10 мая 2023, 19:38
Белая футболка на девушке. Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
gazetametro.ru✓ Надежный источник

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