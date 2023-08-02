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Вторник 1 августа

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Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе

Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе
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Отпуск – истинно драгоценное время, которое незачем тратить на поиск места на пляже. В Краснодарском крае сейчас наплыв туристов. На Черном море яблоку негде упасть.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" обратилось к путешественнику Алексею Балясникову, чтобы определить самые удачные локации для отдыха в конце лета. В рейтинг эксперта вошла Калининградская область с западным колоритом и песчаными пляжами Куршской косы, а также Белоруссия.с шедевральными замками и культурными достопримечательностями.

Балясников решил, что Сочи прекрасно подождет до сентября, когда народ преимущественно разъедется, а пребывание на Черном море станет комфортнее. Если же все-таки хочется в Краснодарский край, оптимально выбирать горный туризм с упором на пешие прогулки.

ОСН отмечает, что, по мнению путешественника, южные курорты в августе 2023 года еще и самые дорогие. Ничего не поделаешь — есть спрос. Наиболее бюджетным направлением для отдыха в конце лета Алексей назвал Крымский полуостров.

Недавно портал RT опубликовал результат опроса, согласно которому возросло число россиян, мечтающих о длинном отпуске — четыре недели и более. Аналитики пришли к выводу, что причина кроется в долгой дороге до мест отдыха. Времени в пути на популярные курорты теперь приходится проводить больше.

2 августа 2023, 00:01
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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