Отдых на море – 2023: цены на жилье

Иногда для счастья нужно немного: длинный отпуск, чтобы отдых на море состоялся, и денежный дождь, чтобы его оплатить. Поскольку купюры с неба пока не падают, сначала посмотрим цены на жилье.

Телеканал "360" предупреждает: стоимость отпуска на российских курортах в 2023 году взлетела примерно на 15%. Но это не повод переживать. Во-первых, показатель усредненный, а во-вторых, всегда можно найти ночлег по карману. Зачастую отдых на море получается бюджетным, когда цены на жилье доступные и оправданные.

Как правило, поймать выгоду проще в несезон, когда спрос на курортную недвижимость падает. Но жизнь полна сюрпризов, поэтому незачем откладывать отпуск, который позднее может сорваться.

Аналитики подсчитали, что отдых на море в 2023 году особенно подорожал в Новороссийске — аж на 33%, приводит информацию "Радио 1". Весьма неожиданно, учитывая уровень курортного развития города и закрытые аэропорты на юге России. Цены на жилье, как утверждают эксперты, примерно 3217 руб. за сутки.

Второе место в списке наиболее подорожавших курортов получило Лазаревское. Поселок на полпути из Туапсе в Сочи предлагает жилье в среднем за 3740 руб., пишет "Царьград". В этой отчетности тоже не все прозрачно. По данным "Дни.ру", еще в мае в Лазаревском можно было снять приличный номер дешевле 500 руб./сут.

Между тем специалисты известного сервиса бронирований отмечают и сниженные цены на жилье на некоторых популярных курортах. Отдых на море в 2023-м году им кажется более дешевым в Ейске — стоимость якобы упала на 17% до 2771 руб. Напомним, что море там не Черное, а Азовское, а еще есть Таганрогский залив, который тоже стоит пометить галочкой.