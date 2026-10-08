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В России стартовали продажи новых смарт-часов HUAWEI WATCH D3 и WATCH 6

Фото: пресс-служба
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Новинки получили обновленные датчики здоровья и новые функции для спорта.

Компания Huawei объявила о начале российских продаж сразу двух новинок: HUAWEI WATCH D3 и флагманской серии HUAWEI WATCH 6. Первая модель ориентирована на расширенный контроль артериального давления, а вторая получила обновленные датчики здоровья, спортивные функции и несколько вариантов исполнения с премиальными материалами.

Фото: пресс-служба

Главная особенность HUAWEI WATCH D3 — гибридная система мониторинга артериального давления. Часы объединяют миниатюрную надувную манжету с оптическими датчиками, отслеживающими изменения кровотока.

Устройство позволяет измерять давление автоматически в течение дня и ночью. Есть и отдельный режим для тренировок: часы предупреждают о повышенном давлении перед физической нагрузкой и помогают оценить показатели после занятий.

Корпус новинки стал тоньше предыдущего поколения на 17,7%. Его толщина составляет 11,3 мм, вес без ремешка — 40 граммов. Часы получили AMOLED-дисплей диагональю 1,92 дюйма с яркостью до 3000 нит и аккумулятор, рассчитанный на шесть дней обычного использования.

Вторая новинка рассчитана на тех, кто активно занимается спортом и привык следить за своим физическим состоянием. Серия включает HUAWEI WATCH 6 и WATCH 6 Pro с корпусами разных размеров.

В зависимости от модели используются алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, титан и керамика. Все версии получили сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Пиковая яркость дисплея составляет 3000 нит у WATCH 6 и 3500 нит у WATCH 6 Pro.

За отслеживание физических показателей отвечает обновленная технология X-TAP. Она объединяет несколько датчиков, включая ЭКГ и оптический сенсор. Функция «Показатели здоровья» собирает информацию о десяти параметрах организма примерно за минуту.

Спортивных режимов здесь больше сотни. Для велосипедистов предусмотрены данные об уклоне маршрута и расчет виртуальной мощности, а лыжникам доступны подробные отчеты о спусках и карты более 3000 горнолыжных курортов. В дальнейшем производитель обещает добавить ИИ-анализ тренировок с рекомендациями по восстановлению.

Часы Huawei WATCH 6 также поддерживают звонки через eSIM без смартфона, управление жестами и передачу геолокации близким через функцию проверки безопасности. На самих часах можно вести дневник питания и отслеживать потребление воды.

В обычном режиме автономность разных версий WATCH 6 достигает трех или четырех с половиной дней, а при включении энергосбережения — от семи до одиннадцати дней в зависимости от модели.

HUAWEI WATCH D3 оценили в 39 999 рублей, базовую модель HUAWEI WATCH 6 — в 44 999 рублей. Стоимость HUAWEI WATCH 6 Pro составляет от 49 999 до 69 999 рублей в зависимости от исполнения.

С 8 октября по 8 ноября на новинки действуют специальные предложения. Скидка на WATCH D3 составляет 3 000 рублей, на WATCH 6 — 5 000 рублей, а на версии WATCH 6 Pro — от 5 000 до 10 000 рублей.

Устройства поступили в продажу в крупных российских торговых сетях и на маркетплейсах, а также в официальном интернет-магазине Huawei.

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8 октября 2026, 17:15
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