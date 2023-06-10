Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду

На курорт приходится 15% от всех бронирований по стране.



В Сочи наблюдается рекордно высокий спрос на аренду жилья и отелей на лето. Доля города-курорта в общем количестве запросов по всей России достигла 15%.



Также ощутимо выросло количество запросов на бронирования в Анапе и Геленджике. Суммарно на эти три направления в Краснодарском крае приходится почти четверть от всего спроса.

Рост спроса привел к резкому увеличению цен на летнюю аренду. Так, суточная аренда апартаментов в Сочи подорожала на 30%, до 6,1 тыс. рублей, отелей без категории – на 31%, до 4,6 тыс. рублей. Проживание в гостинице категории 3* обойдется в 6 тыс. рублей (+15%), категории 4* – в 11 тыс. рублей (+37%).

В Анапе суточная аренда апартаментов обойдется в среднем в 4,3 тыс. рублей, номера в отеле без категории – в 4,7 тыс. рублей, категории 3* – в 7,3 тыс. рублей, категории 4* – в 9,4 тыс. рублей.

В Геленджике аренда апартаментов на сутки стоит в среднем 5,9 тыс. рублей, номера в гостинице без категории – 4,6 тыс. рублей, категории 3* – 7 тыс. рублей, категории 4* – 10,4 тыс. рублей.

Прежний лидер летних бронирований – Крым – сейчас пользуется минимальным спросом. Доля бронирований по данному направлению составляет не более 1%. Для сравнения, в 2021 году на Крым приходилось 19% от всех бронирований.