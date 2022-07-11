Отпуск на краю земли: как попасть в сказку на территории России

Пока одни жалуются на судьбу перед телевизором, другие хватают рюкзак и спешат навстречу приключениям. В России есть несколько чарущих мест на краю земли. Вместе с "Дни.ру" показываю, как они выглядят, и рассказываю, как туда попасть в отпуск.



1. Остров Ягры, Белое море

Чистый песок, прозрачная вода с обилием ракушек и небольшое количество отдыхающих. Остров Ягры — настоящая экзотика для тех, кому надоели замусоренные пляжи Краснодарского края и полчища туристов. И хотя Белое море гораздо холоднее Черного, в жару это обстоятельство нам только на руку!

Добраться на остров из Центральной России проще, чем кажется. Особенно хорошо, если у вас отпуск и вы никуда не торопитесь. Самый банальный вариант — это прямой поезд/самолет до Северодвинска или Архангельска, а затем пересадка на рейсовый автобус.

В 2021 году мне пришел в голову более насыщенный маршрут: дом – Вологда – Архангельск – Остров Ягры – Архангельск – Ярославль – дом. Проездные билеты и однодневное проживание в отеле в сумме обошлись в 10 тысяч рублей. Бюджетно передвигаться в короткие сроки удалось, благодаря ночным переездам в микроавтобусах и сидячих вагонах РЖД.

За четыре летних дня я успела добраться до края земли, поплавать в Белом море, погулять по городам и благополучно вернуться назад с целым рюкзаком гостинцев. И это в одиночку без всяких происшествий. Даже не сомневайтесь, у вас тоже получится, если захотите!

2. Териберка, Баренцево море

С годами туризм на краю земли в Мурманской области развивается, но пока путь до Териберки достаточно непрост. Главная проблема — вовсе не суровый климат, а отсутствие нормальных дорог. Отправляясь в поселок на изношенной легковушке, рискуешь застрять с проколотым колесом у обрыва и испортить себе отпуск.

Тем не менее попасть на Териберку в отпуск можно и даже нужно! Самый предпочтительный путь — из близлежащих городов на арендованном внедорожнике с запчастями. Выезжать придется рано, ехать долго, зато вы сможете самостоятельно планировать свой отдых и полноценно ощутить красоту Арктики. Теплой осенью туристов-ночников в Териберке ждет приятный бонус — возможность увидеть северное сияние, не утопая при этом в сугробе.

Я воспользовалась альтернативным способом посещения северного края земли — забронировала место на групповой экскурсии из Мурманска через сайт Sputnik. Поездка заняла один световой день и стоила около 3 тысяч рублей.

Вместе с гидом-водителем и еще тремя туристами получилось увидеть самые знаковые места курорта, умыться ледяной морской водой, слегка промокнуть в водопаде и очутиться там, где кончается суша. Если вы давно хотели покормить мхом оленей, побродить в заброшенной школе и заняться серфингом — добро пожаловать на Териберку!

3. Владивосток, Японское море

Это поистине другая Россия, которая манит бросить все и до старости слушать на пристани крики чаек. Пересечь тысячи км, чтобы побывать в Приморье, дорогого стоит! 8-часовой авиарейс из Москвы дешевым не назвать. Однако ехать неделю по ж/д и тратить на это долгожданные дни отпуска — еще накладнее с точки зрения здравого смысла.

Край земли во Владивостоке искать даже не требуется — город окружен Японским морем, которое соединяется с Тихим океаном. Многочисленные бухты предлагают взору пейзажи на любой вкус.

Одно из самых нашумевших туристических мест — это Стеклянная бухта. Такое название она получила неслучайно. Несколько лет назад берег был усыпан стеклами с завода, которые отшлифовали волны. Природа искусно превратила отходы человеческой деятельности в разноцветные прозрачные камушки.

Увы, постепенно люди растащили главное достоинство бухты на сувениры. Теперь гладкие стекла перемешаны с мелкой галькой, визуально на пляже их стало гораздо меньше.

Обязательное место для посещения — остров Русский. Отважным туристам стоит посетить мыс Тобизина, однако путь неблизкий и крайне желательно преодолевать его на личном авто. Гораздо доступнее другой край земли Русского острова — мыс Ахлестышева. Там благоприятные условия для курортного отдыха в отпуске, а доехать можно за час на автобусе от центра города.

Самолет — оптимальный вариант добраться до Владивостока из российской столицы и ближайших территорий. Сейчас есть вылеты только из Шереметьево, где проходят ремонтные работы и собираются приличные очереди.

Дорогу до аэропорта могут омрачить форс-мажоры. Мой трансфер до Шереметьево прямо перед стартом отменил недобросовестный перевозчик "ИП Масленников Д.А.". Совет: лучше пользуйтесь аэроэкспрессом, приезжайте в аэропорт заранее, а при заказе авто ориентируйтесь на честные отзывы.

Увидеть край земли можно при любых обстоятельствах, было бы желание. В сердце Приморья мне повстречался Михаил, который добирался до Владивостока автостопом 23 дня и потратил на дорогу только 2 тысячи рублей. По его словам, минус у такого путешествия лишь один — риск стать жертвой криминала в Забайкалье.

Отпуск — это маленькая сказка, и только от вас зависит ее сюжет. Каким бы ни было ваше приключение, берегите себя. Обязательно берите с собой портативное зарядное устройство, не пропадайте с радаров и помните номера экстренных служб. Порой на краю земли интернет не ловит, но я уверена, что вы найдете связь получше.