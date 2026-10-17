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Суббота 17 октября

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10 вещей с Московской недели моды, которые до сих пор в голове

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Седьмой сезон Московской недели моды – это почти 100 показов, больше 90 брендов на маркете и в шоуруме – от худи со смешными принтами до вечерних платьев ручной работы. Многие вещи находили своих покупателей почти сразу: "Вот сейчас не успел закончиться показ, как уже несколько изделий проданы", – рассказывала Екатерина Ахузина ("Меха Екатерина").

В этом и сила Московской недели моды: показ, маркет и шоурум работают здесь как одно целое, и внимание, которое бренд получает на подиуме, тут же находит продолжение на маркете и в шоуруме. Мы выбрали десять вещей, которые запомнились сильнее всего, и многие из них уже можно купить.

С показов

Atelier Irina Vorobyeva (Москва). Для дизайнера народный костюм – повод дать традиционным нарядам новую жизнь. В коллекции рушниковые орнаменты, кокошники и вязаные платки сочетаются с современными вещами, например накидкой-платком с бахромой и архитектурными платьями. Мы выбрали длинное красное пальто в крупную клетку, надетое поверх юбки в мелкую красно-белую клетку, к нему черные лоферы. Пальто подойдет и к джинсам, и к трикотажному платью. Клетка на клетке смотрится смело, но собранно.

Фото: пресс-служба Московской недели моды
Фото: пресс-служба Московской недели моды

Евгений Синица (Челябинск). Коллекция Vanitas вдохновлена фламандской живописью XVII века, а именно картиной «Цветы» неизвестного художника. Название отсылает к одноименному жанру о быстротечности жизни и красоты. Палитра – ежевичная, черная и графитовая, настроение – декадентское. Наш выбор – полупрозрачный черный кружевной комбинезон с широким поясом. Его можно носить поверх черной майки с грубыми ботинками. Для бренда это первое участие в МНМ, но представитель марки Елена Маслова уже рассказала, что ей «поступают предложения о сотрудничестве».

Фото: Евгений Стражин
Фото: Евгений Стражин

Александр Смирницкий (Иваново). Дебютант недели с коллекцией «Параллели». Плоская ткань здесь складывается в волны и почти скульптурные формы, а вдохновение пришло из самого простого: листьев клевера, дороги через поле, русел северных рек. Мы выбрали белый скульптурный топ из ткани, сложенной волнами, с широкими лимонными брюками. Топ хорошо работает и отдельно, с джинсами.

Фото: Александр Смирницкий
Фото: Александр Смирницкий

Misrokov (Нальчик). Коллекция Fractura Султана Мисрокова посвящена моменту перелома: историческому, социальному и личному. Черкесские традиции дизайнер не цитирует буквально, а переводит на язык современной формы. Наш выбор – серое платье-футляр миди из фактурной ткани с воротником-стойкой. Оно подходит и для офиса, и для вечера.

Фото: Роман Терехин
Фото: Роман Терехин

Sergey Sysoev (Москва). Сергей Сысоев опирается на русские художественные архивы, народные промыслы и архитектуру, а главным инструментом делает цвет: в одном образе сходятся несколько оттенков. В его коллекции мы выбрали длинное желтое плиссированное платье с черной отделкой на плечах. Носите его с черным жакетом и туфлями на плоской подошве.

Фото: Денис Горышев
Фото: Денис Горышев

На территории Манежа снова работала ИИ-примерочная от нейросети ГигаЧат — и в этом сезоне проект вышел на новый этап развития. Теперь он объединен с конкурсом Гига-Арт: с одной стороны — сказочные образы русской культуры, переосмысленные участниками конкурса с помощью нейросети, а с другой — реальный подиум и физические коллекции с показа «Русских сказок» на Московской неделе моды. Стратегический партнер Московской недели моды — Сбер.

С маркета

Pepfer (Москва). Бренд аксессуаров основала Вера Прокина в 2016 году. Наш выбор — тоут «Шахматы» из коллекции «ШАХМАТЫ 26/27»: большая сумка в черно-белую клетку, по которой бисером вышиты фигуры: конь, ферзь, ладья, пешка. Вещь заметная, но не капризная. У Pepfer есть коллаборации с Третьяковкой, Есенин-центром и Политехническим музеем, а сумка «Сгущенка» хранится в Музее дизайна Третьяковской галереи. Бренд использует ручной труд, а из обрезков кожи делает мелкие аксессуары. Советуем носить тоут с базовым черным пальто или тренчем, чтобы сумка осталась главным акцентом.

YAKA (Москва). Кимоно с вышивкой из линии «Юник». Бренд соединяет европейскую и азиатскую моду и делает этнику носибельной. В коллекции кимоно, куртки и кафтаны, где традиционные орнаменты Центральной Азии сочетаются с современным кроем. Кимоно можно надеть вместо жакета поверх джинсов и белой футболки. Просто, но выглядит как смелый фьюжн.

Numero Nuovo (Нижний Новгород). Бренд основан дизайнером Андрей Рыбинский в 2014 году. В ассортименте есть и свободные худи со смешными принтами, и комбинезоны в пайетках, но любая модель выходит небольшим тиражом. Мы выбрали ветровку с принтом из благотворительного проекта «Только мое большое сердце». Вещи бренда выбирали Рената Литвинова, Дарья Мороз, Татьяна Арнтгольц и Марина Александрова. В период межсезонья ветровку можно носить поверх худи или трикотажного платья.

Фото: Денис Горышев

LESIA LISUN (Москва). Это артизанальный бренд с философией «интеллектуального гедонизма». Леся Лисун сама подбирает натуральные ткани, а их фактура дорабатывается ручным окрашиванием и стиркой. Фирменная деталь некоторых моделей – пуговицы, отлитые вручную из олова. В выбранном нами образе черное платье свободного силуэта длины макси с асимметричным подолом, надетое поверх широких брюк в крупную черно-белую клетку. Клетка повторяется в двух масштабах: тонкая в тон на платье и крупная графичная на брюках. Гамма сдержанная, а рисунок сложный. Помимо маркета, бренд показал на неделе коллекцию «Северина» в коллективном показе. Она продолжает исследование ручного ткачества и авангардного кроя.

Фото: Денис Горышев

DARYA KIPRIYANOVA (Красноярск). В 40 лет Дарья Киприянова ушла из офиса, где работала с финансовым образованием, выучилась на дизайнера с нуля и в 2022 году создала бренд. За четыре года марка пять раз участвовала в Московской неделе моды, на подиуме и на маркете, и сегодня ее вещи продаются в семи магазинах по всей России. Наш выбор пал на черную блузу-кимоно свободного кроя из хлопка с добавлением эластана. У нее нет застежки, ее носят распахнутой. Полочки спадают каскадными складками, плечи драпированы, а длинные завязки свисают до пола. Восточный крой здесь соединяется с архитектурной драпировкой, и простой черный образ сразу выглядит собранным.

Фото: Денис Горышев

Десять вещей и десять разных историй. Кто-то делает ставку на фактуру, кто-то – на цвет, кто-то – на скульптурную форму. Одни бренды пришли на неделю впервые, другие возвращаются из сезона в сезон, и для многих неделя становится точкой роста: здесь появляются новые покупатели, магазины и партнеры.

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