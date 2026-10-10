Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 13 октября по 13 ноября

Эта осень искупала нас в тепле. А значит, надо не сидеть дома, а ходить, смотреть, наслаждаться. Благо, вокруг столько интересного! Подарите себе праздник с событиями из подборки "Дни.ру".

ШОУ

"История в отеле. Танец на двоих"

В этом остросюжетном танцевальном мюзикле участвуют 14 звездных танцоров, чемпионов мира и Европы по танцам. История героев – постояльцев дорогого отеля, эффектно разворачивается в роскошных интерьерах. Сюжет переливается множеством эмоциональных оттенков, а каждый выход превращается в мини-спектакль. Особую прелесть действу придает живое вокальное сопровождение Лилии Зуминой и Вахтанга Гелашвили. Зрителей ждет девичник, пляжная вечеринка, зажигательный танец в застрявшем лифте и много других захватывающих номеров. Продюсер проекта – Денис Тагинцев, чемпион мира по танцам, победитель нескольких сезонов проекта "Танцы со звездами" на канале "Россия-1". Режиссер – художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов.

24 октября, на сцене Театра "Маска" (МДМ).

КОНЦЕРТ

"Симфонический саундтрек"

В исполнении Симфонического оркестра под руководством Сергея Акимова прозвучат самые узнаваемые мелодии из фильмов о Гарри Поттере. На сцену выйдет не просто оркестр, а коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Концерт будет сопровождаться чтением отрывков из книг Джоан Роулинг в исполнении профессионального актера российского дубляжа Всеволода Кузнецова, костюмированными постановками и визуальным шоу. А в гербовом фойе Кремлёвского дворца всех поступающих магов и волшебников будет встречать Дамблдор, поэтому не забудьте взять с собой мантии ваших факультетов!

30 октября, Кремлёвский дворец.

"Сектор Газа – симфоническое караоке"

Музыканты группы "Сектор Газа" разных лет вместе с оркестром RockestraLive и хором исполнят хиты самой народной группы 1990-х. Это не просто концерт, это повод вернуться в юность и приятные воспоминания. Причем поклонников ждёт новый формат исполнения песен Юры Хоя – симфоническое караоке. Каждый станет частью многотысячного хора под аккомпанемент оркестра. Тот самый женский вокал "Сектор Газа" начала девяностых – Татьяна Фатеева. Гитарист "золотого" концертного состава – Владимир Лобанов. Звезда самого нашумевшего альбома "Кощей Бессмертный" – Ирина Пухонина. Специальным гостем станет Академический ансамбль Росгвардии.

16 октября, Кремлевский дворец.

"Живем дальше"

Казалось бы, что общего у главного Д’Артаньяна страны Михаила Боярского, романтика российской эстрады Владимира Преснякова, джазмена Игоря Бутмана, дрессировщика Эдгарда Запашного и фигуриста Ильи Авербуха? Оказывается, гораздо больше, чем можно предположить. Уже много лет всех их объединяет одна необычная история – футбол, музыка и звёздная команда "Старко", которой в этом году исполняется 35 лет. На сцену юбилейного вечера выйдут Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков и Владимир Пресняков-старший, Валерий Сюткин, Алексей Глызин, Дмитрий Харатьян, Игорь Бутман, Илья Авербух, Эдгард Запашный, Михаил Муромов, Андрей Державин, Сергей Минаев, Юрий Лоза, группа Uma2rman и другие участники команды разных лет. Специально к 35-летию появилась песня "Живём дальше!", в записи которой приняли участие 36 артистов, а героями клипа стали 48 известных персон.

7 ноября, Кремлёвский дворец.

ТЕАТР

"Бременские музыканты"

Это новый взгляд на сказку Братьев Гримм и знаменитый советский мультфильм. На сцене органично сплетаются вокал, хореография, цирковые трюки и иллюзия. Образы героев остаются узнаваемыми, но обретают современное звучание, делая знакомую всем историю еще более живой, динамичной и интересной сегодняшнему зрителю. "Трубадур предстает у нас звездным красавчиком-фронтменом и настоящим любимцем публики, Принцесса – очаровательной веселой кокеткой, Петух – продюсером музыкальной группы. Забавный Король добавляет истории доброго юмора, гениальный Сыщик – остроты и интриги, а харизматичные Разбойники – невероятной энергии и задора", – рассказывает режиссер спектакля Артем Бибилюров.

24 октября, 28 ноября, Московский театр иллюзии на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

ПРЕМИЯ

"Признание"

Это единственная в мире профессиональная премия такого масштаба, которая объединяет лучших из лучших в мире цирка: артистов, режиссёров, художников, хореографов, руководителей детских студий, продюсеров. Деятели циркового искусства будут номинированы в 15 основных номинациях, среди которых "Цирковой номер года", "Цирковое шоу года", "Артист года", "Трюк года", "Шапито года". Братья Запашные, братья Сафроновы, Юрий Куклачев, Валентин Дикуль и другие звезды цирка, театра, кино и эстрады, а также известные деятели культуры торжественно вручат победителям награды.

22 и 23 октября, Большой Московский цирк.

"Люди года"

За известным брендом, успешным проектом и выходом на большую сцену всегда стоит человек: его решения, смелость начать и годы работы. Именно этим людям посвящена премия "FB Люди года". Ее лауреатами становятся те, кто за год создал значимый проект, укрепил своё дело или открыл новое направление. Среди приглашённых гостей вечера: Дмитрий Дибров, Игорь Крутой, Елена Север, Мария Погребняк, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Костя Дзю, Иван Кокорин, Митя Фомин, Юлия Михальчик и другие. Ведущая церемонии — Ольга Бузова.

19 октября, ресторан "Боярский".