Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Туризм

None

Города-курорты в России или отдых в Европе: что выбрать в 2024 году?

Города-курорты в России или отдых в Европе: что выбрать в 2024 году?
Собираясь в поездку, многие путешественники все чаще отдают предпочтение внутреннему туризму, а не европейскому отдыху. Можно предположить, что это связано со сложностями выезда за границу. Санкции, трудности при оформлении визы, высокий курс доллара, отсутствие возможности вылететь прямым рейсом, безусловно, усложняют выезд за рубеж. Но главная причина заключается в том, что наша страна богата природными ресурсами, которые открывают множество возможностей перед туристами. О том, как сейчас развивается внутренний туризм, "ДНИ.

Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом

Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом
За пять лет индустрия туризма существенно изменилась. Теперь с Турцией и Египтом конкурируют ОАЭ и Мальдивы, а также увеличилась стоимость на отдых. "Дни.

Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации

Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации
Отправляясь в отпуск с ребенком или с несколькими детьми, стоит учесть множество нюансов. Они касаются перелета, выбора отеля, питания, развлечения и других аспектов. Эксперт в области туризма, основательница туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова делится с читателями "Дни.

Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта

Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта
Если вам хочется отправиться в путешествие и провести отдых активно, можно заняться велопоездками, пешими походами и водными видами спорта. Эксперт в области туризма, основательница туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова вместе с "Дни.

Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова

Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова
Полюбившаяся россиянам Турция в последние годы подорожала в несколько раз. Всего за пару лет цены на путевки взлетели на 50%. Однако эксперт по туризму, основатель турагентства "99 евро" Татьяна Сапронова уверяет, что это не повод отчаиваться, а отличная возможность искать альтернативу и открывать для себя новые страны.

ТОП-5 мест в России для путешествий на осенние каникулы

ТОП-5 мест в России для путешествий на осенние каникулы
Золотая осень и свободные от работы дни – самое время вспомнить прелести туризма в России. Смотрим рейтинг популярных мест отдыха. Где бы провести время с удовольствием? Туристические операторы подсчитали, куда стремятся россияне в долгожданные дни осенних каникул — с 28 октября по 6 ноября.

Как одеваться туристу в Северной Корее: полезная памятка

Как одеваться туристу в Северной Корее: полезная памятка
КНДР – нетривиальный выбор для путешествия. В Северной Корее существуют важные правила, некоторые из которых касаются внешнего вида. Всем, кто привык модничать с откровенными нарядами или вызывающими хипстерскими элементами гардероба, в Северной Корее делать нечего.

"Камчатка навсегда" или держи карман шире: как испортить отпуск на полуострове

"Камчатка навсегда" или держи карман шире: как испортить отпуск на полуострове
Отправляясь в путешествие на Камчатку, надо быть готовым к местным обычаям. Это не только климат, природа и стоимость товаров, но и особое человеческое отношение. Турагентствам приезжие клиенты приносят баснословный доход, но вместо благодарности за это о них вытирают ноги. Когда браконьеры отправляются на морскую рыбалку, они заживо вспарывают пойманную рыбу, достают икру, а остальное швыряют за борт.

Аренда жилья в хостеле: плюсы и минусы для путешественника

Аренда жилья в хостеле: плюсы и минусы для путешественника
Планируя отпуск, помните, что выбор места проживания определяет успешность поездки примерно на 30%. В путешествии всегда хочется арендовать комфортную зону недвижимости и при этом не разориться.

Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе

Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе
Отпуск – истинно драгоценное время, которое незачем тратить на поиск места на пляже. В Краснодарском крае сейчас наплыв туристов. На Черном море яблоку негде упасть. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" обратилось к путешественнику Алексею Балясникову, чтобы определить самые удачные локации для отдыха в конце лета.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения