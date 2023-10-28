Города-курорты в России или отдых в Европе: что выбрать в 2024 году?

Собираясь в поездку, многие путешественники все чаще отдают предпочтение внутреннему туризму, а не европейскому отдыху. Можно предположить, что это связано со сложностями выезда за границу. Санкции, трудности при оформлении визы, высокий курс доллара, отсутствие возможности вылететь прямым рейсом, безусловно, усложняют выезд за рубеж. Но главная причина заключается в том, что наша страна богата природными ресурсами, которые открывают множество возможностей перед туристами. О том, как сейчас развивается внутренний туризм, "ДНИ.