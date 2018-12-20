Как быстро похудеть к Новому году

В новом выпуске программы "Здоровье" на Первом канале Елена Малышева раскрыла секрет эффективного избавления от лишних килограммов перед праздниками. Она заверила, что за 12 дней можно существенно снизить вес и встретить Новый год постройневшей.

Способ телеведущей безопасен для здоровья. А чтобы скинуть минимум пару килограммов к новогоднему торжеству, понадобятся гречка, кефир, рыба и шоколад.

Малышева заявила, что необходимо отказаться от вредных продуктов, а также устраивать разгрузочные дни, в течение которых потреблять только 600 килокалорий в день. Жесткая мера – забыть о соли и допускать только одну ложку растительного масла, сообщает Teleprogramma.pro. Однако маленькие слабости разрешаются – например, натуральный шоколад, который так любят дарить женщинам к Новому году.

Примечательно, что даже один день без соли принесет неоценимую помощь. Это позволит вывести из организма до двух литров воды в сутки. Малышева рассказала, что разгрузочные дни перед Новым годом надо разделить на "углеводные", "белковые" и "смешанные".

В "углеводный" можно съесть 100 граммов шоколада. Для тех, кто не любит сладкое, можно вместо лакомства съесть стакан гречки. Важно, что прием этой пищи необходимо дробить на несколько раз. Лучше потерпеть сейчас, чем не влезть в любимое платье в новогоднюю ночь.

В "белковый" день понадобится 500 граммов рыбы. Отваренную или тушеную рыбку нужно распределить на весь день. В "смешанный" день пригодится однопроцентный кефир, а выпить его нужно два литра. В разгрузочные дни себя можно не ограничивать – разве что в воде.

Новый год не за горами, поэтому поспешите взять себя в руки. Преобразившись перед праздниками, вы сможете очаровать любимого человека и стать королевой вечеринки.