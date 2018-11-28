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Общество

Как подорожали главные блюда Нового года – 2019

Фото: www.globallookpress.com
Традиционные блюда праздничного стола в Новый год – 2019 обойдутся россиянам дороже, чем прежде. Стоимость ингредиентов за прошедший год существенно возросла.
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Салат оливье, который подавляющее большинство россиян все еще считают главным блюдом новогоднего стола, подорожал на 4%. За него в Новый год – 2019 придется выложить чуть более 325 рублей. Отмечается, что выросли цены на составляющие салата. Существенно подорожали морковь и куриные яйца – на 14 и 12,5% соответственно, передает телеканал "360".

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Второе место на столе Нового года – 2019, как и раньше, занимает селедка под шубой. В составе этого салата один ингредиент подешевел – сельдь снизилась в цене на 6%. А вот столовая свекла подорожала сразу на 25%. Ну и морковь, как уже было сказано, на 14%. В целом же подорожал салат незначительно – если в 2017-м блюдо в среднем стоило 152,54 рубля, то теперь – 153,1 рубля, пишет РИА ФАН.

За год в цене не вырос единственный ингредиент – картофель. Аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин рассказал, что в декабре продукты для основных новогодних салатов могут еще подорожать. В частности, цены на овощи увеличатся на 20%, сообщает Ura.ru.

По данным "Комсомольской правды", за год существенно подорожала курятина. В прошлом и позапрошлом годах она дешевела за счет ударного развития отечественного производства. Зато теперь заметно упали в цене огурцы и помидоры – импортозамещение дошло, наконец, и до тепличного сектора. Эксперты предлагают в Новый год – 2019 налегать на салаты из свежих овощей.

Приятным сюрпризом на Новый год – 2019 стал спад цен на отечественный коньяк. А вот на традиционное игристое вино, которое должно пениться в бокалах к Новому году – 2019, россиянам придется раскошелиться – оно опять подорожало.

Автор: Андрей Евлампиев28 ноября 2018, 09:16
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