Россияне останутся без алкоголя в Новый год

Импортеры предупредили о возможном дефиците на российском рынке спиртного. К этому может привести недостаток акцизных марок нового образца.

По словам руководителя Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерия Филатова, Центральная акцизная таможня не предоставила иностранцам для бутылок марки нового образца. Старые же перестали выдавать еще с октября этого года.

Филатов считает, что импортеры смогут получить новые акцизы лишь в марте 2019 года, передает Ura.ru. Ведь на обработку заявок уходит не менее трех месяцев.

В свою очередь гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов полагает, что из-за того, что новые марки пока не поступили в печать на Гознак, жителей России на новогодние праздники ожидает острый дефицит некоторых видов спиртных напитков. Так что наши соотечественники вполне реально могут остаться без любимых алкогольных брендов к новогоднему столу.

Председатель совета директоров MBG Wine Ирина Фомина в разговоре сожалеет, что в сложившихся условиях ее компания уже была вынуждена с ноября сократить объемы ввоза в Россию на 25-30%. При этом известно, что перед новогодними торжествами на спиртные напитки всегда растет спрос.

Напомним, с 1 июля 2018 года в России введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого введены новые марки с двухмерным штриховым кодом, который наносится на Гознаке и содержит уникальный идентификатор. Он позволяет определить маркируемую продукцию.