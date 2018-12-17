Россияне останутся без алкоголя в Новый год
По словам руководителя Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерия Филатова, Центральная акцизная таможня не предоставила иностранцам для бутылок марки нового образца. Старые же перестали выдавать еще с октября этого года.
Филатов считает, что импортеры смогут получить новые акцизы лишь в марте 2019 года, передает Ura.ru. Ведь на обработку заявок уходит не менее трех месяцев.
В свою очередь гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов полагает, что из-за того, что новые марки пока не поступили в печать на Гознак, жителей России на новогодние праздники ожидает острый дефицит некоторых видов спиртных напитков. Так что наши соотечественники вполне реально могут остаться без любимых алкогольных брендов к новогоднему столу.
Председатель совета директоров MBG Wine Ирина Фомина в разговоре сожалеет, что в сложившихся условиях ее компания уже была вынуждена с ноября сократить объемы ввоза в Россию на 25-30%. При этом известно, что перед новогодними торжествами на спиртные напитки всегда растет спрос.
Напомним, с 1 июля 2018 года в России введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого введены новые марки с двухмерным штриховым кодом, который наносится на Гознаке и содержит уникальный идентификатор. Он позволяет определить маркируемую продукцию.
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