Сколько россияне потратят на новогодний стол
Специалисты утверждают, что праздник окажется самым дорогим для жителей Чукотского округа. Они потратят около девяти тысяч рублей на горячие блюда, закуски, салаты и напитки. Что касается москвичей, их запросы будут чуть ниже – праздничный банкет обойдется им в восемь тысяч рублей. В среднем россияне могут отдать шесть с половиной тысяч рублей перед Новым годом.
Эксперты выяснили, сколько будут стоить самые популярные блюда – оливье и сельдь под шубой, которые успели подорожать почти на 5%. Готовый оливье будет стоить примерно 325 рублей. Любителям селедки по шубой повезло больше: они потратят 154 рубля.
Ранее диетологи рассказали, как сделать застолье на Новый год безопасным для здоровья. Заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" Екатерина Бурляева заявила, что в праздничное меню нужно включить одно горячее мясное или рыбное блюдо. Для гарнира стоит выбрать свежие или паровые овощи. Употребление алкогольных напитков следует ограничить.
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