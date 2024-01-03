Уютные киноканикулы: смотрим самые лучшие фильмы про Рождество

Во время каникул очень хочется посмотреть что-нибудь стоящее. Предлагаем вам обратить внимание на подборку фильмов от "Дни.ру".

Новый год и Рождество – то самое время, когда хочется отойти от дел и окунуться с головой в праздничное настроение. Чтобы каникулы принесли еще больше радости, обязательно балуйте себя просмотром хороших добрых фильмов. Мы подобрали для вас несколько кинолент, которые являются абсолютными лидерами рождественских просмотров.

1. "Один дома" (1990)

Разумный не по годам семилетней паренек Кевин МакКалестер по какому-то невероятному стечению обстоятельств остается один в большом доме, в то время как его семья уезжает в Париж. Хотя с точки зрения новогоднего чуда ситуация вполне объяснима: он сам загадал желание остаться дома в одиночестве, когда мама наказала его за непристойное поведение.

Маленькому хозяину дома предстоит встретиться лицом к лицу с настоящими бандитами, устроить световое шоу и сдать воров полиции. А в перерыве между происшествиями Кевин успеет наесться вдоволь мороженого, попробует родительский парфюм и сходит в магазин за покупками. Но после всех перипетий малыш поймет, что дороже родных людей ничего нет. Он загадывает желание во второй раз, чтобы его большая семья вернулась обратно. Мечта мальчика снова сбывается.

2. "Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Этот фильм повествует о жизни 32-летней девушки по имени Бриджит, которая отчаянно пытается устроить свою личную жизнь. Блондинка принимает решение что-то, наконец, начать делать для борьбы с одиночеством. Она дает себе обещание сбросить лишний вес, перестать употреблять алкоголь и сигареты. Ее старания увенчиваются успехом – на нее обращает внимание начальник Даниел Кливер. Однако после нескольких дней страстных отношений Бриджит узнает, что Даниел ей изменяет. Параллельно с этим разворачивается история взаимоотношений главной героини со "скучным" адвокатом Марком Дарси, который на деле оказывается человеком с большим сердцем.

3. "Принцесса на Рождество" (2011)

Жизнь героини Джулс Дэйли сложно назвать спокойной. Девушка становится опекуном племянников после того, как ее сестра с мужем погибают. Но, как оказалось, роль матери не так проста для юной девушки. Дело усложняется большой разницей в возрасте детей: мальчику 13 лет, а девочка в два раза младше. Ситуация становится критической, когда Джулс увольняют с работы перед Рождеством. Но все проблемы исчезают мигом, когда появляется загадочный родственник-аристократ. Он не только решает материальные проблемы семейства, но и помогает Джулс встретить свою любовь.

4. "101 далматинец" (1996)

Лондонский геймдизайнер Роджер Дирли на прогулке со своим далматинцем Понго знакомится со своей будущей женой Анитой, у которой тоже есть собака-далматинец по кличке Перита. Анита работает в модном доме Де Виль. Ее начальница Стервелла Де Виль очень любит шубы из натурального меха. Стервелла хочет заполучить щенков Перита, но супруг ей отказывают. Тогда разъяренная охотница за животными решает выкрасть щенков. Ее план чуть не был приведен в исполнение, но дружба четвероногих помогла избежать беды.

5. "Пока ты спал" (1995)

Одинокая Люси Модерац работает служащей чикагской электрички. Каждый день она видит симпатичного парня, который ей очень нравится. И вот случается непредвиденное – этот симпатяга становится жертвой нападения и падает на рельсы. Люси в последний момент спасает парня. После этого Питер попадает в больницу. Он находится в коме, а родня принимает Люси за его девушку. Модерац не признается, что это не так. Однако все меняется, когда она встречает брата Питера. Выясняется, что любовь всей ее жизни – совсем другой человек.