Pixar сокращает сотрудников после провалов

Disney начала новый раунд сокращений, и сильнее всего он затронул Pixar: по данным источников, студия может потерять около 150 позиций. В отрасли это связывают с финансовыми результатами оригинальных мультфильмов "Hoppers" и "Elio", несмотря на мощные сборы сиквелов.

Disney запустила очередной этап сокращений, и самым заметным ударом он может стать именно для Pixar. По данным World of Reel со ссылкой на TheWrap, речь идет примерно о 150 позициях в анимационном подразделении. Официально такие решения обычно объясняют оптимизацией расходов, перераспределением ресурсов и изменениями на рынке развлечений, но внутри индустрии все чаще говорят о более конкретной причине: оригинальные проекты студии перестали приносить ожидаемую прибыль.

Парадокс в том, что Pixar остается брендом с огромной коммерческой силой. Сиквелы по-прежнему собирают впечатляющие суммы: «История игрушек 5» приближается к отметке в миллиард долларов мировых сборов, а «Головоломка 2» ранее заработала около 1,7 миллиарда. Однако успех продолжений не снимает вопросов к новым историям, которые требуют больших бюджетов и при этом не всегда оправдывают ожидания Disney.

В центре обсуждения оказались «Hoppers» и «Elio». Первый мультфильм, несмотря на в целом доброжелательные отзывы, собрал около 390 миллионов долларов при производственном бюджете примерно 150 миллионов. С учетом маркетинга и доли кинотеатров такие показатели могли оставить проект в минусе. Еще болезненнее выглядит ситуация с «Elio»: производство, по данным источников, подорожало до 300 миллионов долларов, а мировые сборы составили лишь около 154 миллионов.

Собеседники отраслевых изданий считают, что эти результаты усилили давление на Pixar. Студии, вероятно, придется делать оригинальную анимацию значительно дешевле, если она хочет сохранить такие проекты в прокатной линейке. При этом сами увольнения нельзя сводить к провалу одного или двух фильмов: крупные компании редко принимают подобные решения из-за одного релиза. Скорее речь идет о накопившемся кризисе модели, в которой дорогая оригинальная анимация конкурирует с более предсказуемыми франшизами.

Для Pixar это болезненный сигнал. Студия годами строила репутацию на рискованных идеях и эмоционально точных историях, но после «Тайны Коко» ее новые проекты реже становились культурными событиями. На этом фоне Disney все очевиднее делает ставку на проверенные названия, а оригинальным мультфильмам придется доказывать не только художественную ценность, но и финансовую дисциплину.