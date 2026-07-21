Адам Драйвер снова отказал Marvel

Слухи о появлении Адама Драйвера в новом перезапуске "Людей Икс" получили холодный душ от главы Marvel Studios Кевина Файги. Продюсер признал, что студия давно хотела бы поработать с актером, но тот раз за разом вежливо отказывается от предложений.

Вокруг перезапуска «Людей Икс» в последние дни снова обсуждали возможное участие Адама Драйвера. Однако Кевин Файги в подкасте Happy Sad Confused дал понять, что эти разговоры пока не имеют под собой реального кастинга. По словам президента Marvel Studios, компания действительно не скрывает интереса к актеру, но переговоры с ним уже превратились почти в ритуал: команда выходит на связь, а Драйвер после общения отказывается.

Файги не стал раскрывать, какие именно роли предлагались артисту. Он также подчеркнул, что состав новых «Людей Икс» на данный момент не утвержден. При этом World of Reel напоминает, что ранее Драйвера связывали с «Фантастической четверкой»: предположительно, он мог рассматриваться на образ Рида Ричардса, который в итоге достался Педро Паскалю.

Такой выбор Драйвера выглядит закономерно для его карьеры. После «Звездных войн» актер все чаще делает ставку на авторское кино и работает с режиссерами вроде Мартина Скорсезе, Ноа Баумбака, Майкла Манна, Ридли Скотта и Фрэнсиса Форда Копполы. Поэтому его появление в MCU возможно скорее как исключение, если Marvel предложит проект, который окажется для него по-настоящему убедительным.